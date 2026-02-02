aurochs AERO CROSS ULTIMAX（アルティマックス）新登場
aurochs AERO CROSS ULTIMAX（アルティマックス）
■ 「究極（アルティメット）」＋「最大（マックス）」
最強のAERO CROSS、誕生。
AERO CROSSシリーズの中で
最大クラスの空気圧と安定性を追求し「できることを増やす」ために設計されたハイエンドモデル。
高い出力性能と安定したエア供給によ口径の大きいハンドピースや粘度の高い塗料にも対応。
ベース塗装から繊細な表現まで、幅広いエアブラシワークを支えます。
ULTIMAX ―
AERO CROSSが到達した、一つの完成形。
■ パワフルなエア供給
最大空気圧は約0.4MPa。
口径の大きいハンドピースや粘度の高い塗料でも無理なく吹き付け可能なパワフルなエア供給を実現しています。
■ 高性能・万能対応
ベース塗装、メタリック塗装、パール塗装、クリアコート、ディテール表現に欠かせない砂吹きによる梨地仕上げなどあらゆるエアブラシワークに対応します。
■ 安定した空気圧
1.0Lエアタンク内蔵により脈動の少ない安定したエア供給を実現。
作業中の吹きムラを抑え、快適な塗装環境をサポートします。
■ 2口エアポート搭載
本体には2口のエアポートを装備。
複数のハンドピースを接続でき作業の切り替えがスムーズになり作業効率が大幅に向上します。
■ 強い耐久性と安全設計
・自動停止機能
・温度センサー内蔵
長時間稼働にも配慮したタフな設計で安心して作業に集中できます。
■ デザイン性にも妥協なし
洗練されたコンパクトボディ。
本体両側にはロゴマークをレーザーカットした冷却穴を配置。
性能だけでなくカラーとデザインでも魅せる今までにないスマートコンプレッサーです。
■ ハンドピースについて
ACU-01DXG（フォレストグリーン）／ACU-01DXS（デザートサンド）には、
本体色に合わせた限定カラーのAC-180ハンドピースが付属。
・高品質 真鍮製
・口径 0.3mm
・ダブルアクションタイプ
・クラウンタイプ ニードルカバー
操作性と耐久性を兼ね備えたハイエンド仕様です。
■ すぐに使えるフルセット
（ACU-01DXG／ACU-01DXS のみ）
エアコンプレッサーとハンドピースをセットにしたオールインワン構成。
箱を開けて塗料を用意するだけですぐに使用可能な完成されたエアブラシスターターセットです。
メーカー希望小売価格：ACU-01DXG / \29,800
メーカー希望小売価格：ACU-01DXS / \29,800
メーカー希望小売価格：ACU-01 / \25,800
■ 保証について
エアコンプレッサー本体はお買い上げから1年間保証。
保証規定に基づき修理対応いたします。
発売元：株式会社オーロックス（aurochs inc.）
株式会社オーロックスは、模型・ホビー分野を中心に、
ユーザーの作業環境や使用感を重視したツール開発を行っています。
代表の飯島は現役のプロペインターとして映像関係を中心に美術塗装の現場で活動しており、
そこで得られた知見や経験を製品開発に反映しています。
実際の現場での実使用をもとに信頼性の高い製品を提供しています。
公式オンラインストア https://aurochs.co.jp/
問い合わせ先 info@aurochs.co.jp