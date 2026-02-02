東京都目黒区と「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2025年12月1日（月）に東京都目黒区（区長: 青木 英二）と「プラスチックごみ削減の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

（左より）目黒区章、目黒区の「ゴミラス」（ごみ減量とリサイクルを推進する目黒区のキャラクター）

■協定の概要

本協定は、目黒区と当社が連携し、ペットボトルをはじめとする使い捨てプラスチック削減を推進するために締結したものです。区が管理する公共施設に、当社が提供するマイボトル用給水機を設置し、住民のマイボトル利用を促すことで、使い捨てプラスチックの使用抑制を図ります。区は「目黒区使い捨てプラスチック削減方針」に基づき普及啓発を行い、地域全体の行動変容を促進します。当社は給水機の貸与・設置協力に加えて啓発活動にも参画します。双方が協力し、プラスチックごみの発生抑制を通じて環境負荷の低減と持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■目黒区長 青木 英二様コメント

目黒区では、2021年（令和３）年に、「目黒区使い捨てプラスチック削減方針」を策定、翌年２月には2050年ゼロカーボンシティの実現を目指すことを表明しました。

ごみを作り出さない賢い買い物を広めるための目黒区独自ルール「めぐろ買い物ルール」には、５つのルールのうち1つに「マイバッグ＋マイ○○○のすすめ」があり、マイバッグやマイボトル、マイカトラリー等の利用推進を図っています。

本協定に基づき区総合庁舎にウォータースタンドが設置されることにより、マイボトルの利用が一層促進され、プラスチックごみの削減や温室効果ガス排出量の削減、さらには熱中症予防対策の更なる推進につながることを期待しています。

■目黒区ホームページ「使い捨てプラスチックの削減を推進しています」

https://www.city.meguro.tokyo.jp/recycle/kurashi/gomi/plasticbag.html

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、目黒区を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2025年12月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-225-02675dba1727ba3a37927c6e7a34a0d0.pdf