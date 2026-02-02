アルティウスリンク株式会社、「NotePM」で全国78拠点のナレッジを一元化

株式会社プロジェクト・モード

株式会社プロジェクト・モードが提供する、マニュアル作成・ナレッジ管理ツール「NotePM（https://notepm.jp/）」が国内大手BPO企業である「アルティウスリンク株式会社（https://www.altius-link.com/）」の情報共有ツールとして導入されました。成功事例の共有をきっかけに、ナレッジマネジメントの文化醸成に繋がっています。

アルティウスリンク株式会社様（https://www.altius-link.com/）事例記事はこちら :https://notepm.jp/blog/39721

NotePMの導入背景

統合前はナレッジが点在し、情報活用が困難に

同社は2023年に経営統合をしましたが、各社それぞれに点在している成功事例やナレッジが統合によってさらに見えにくくなってしまったことが課題に挙がっていました。

現場の成功事例は会社の大事な財産である一方、日本全国78の拠点がある中で、それを共有する仕組みがなく、各拠点のナレッジにアクセスできるようにしたいという思いから、NotePMを導入されました。

導入の決め手

次の点が決め手となり「NotePM」を導入されました。

UIがシンプルで、わかりやすい

マニュアルがなくても直感的にページを作成できる

IPアドレスでアクセスを制限でき、業務端末だけで安全に使える仕組みが整っている

NotePMの導入効果

成功事例の共有が進み、現場のアウトプットが増加

NotePMが社内に浸透し、ナレッジ共有の文化が芽生えました。

「SUP」というナレッジマネジメントサイクルを表す独自の言葉も、想定以上の速さで社内に定着し、利用している部門以外からも「NotePMに載せたい」という積極的な反応が出たとのことでした。

ある社員は「NotePMは情報の宝庫だった」と、NotePMに掲載されている情報を閲覧することで効率的にスキルアップできたことを報告してくださったそうです。

最近では、このように活動内容や成果物を積極的にアウトプットし、他のメンバーが参考にするという良い循環が生まれているとのことです。

事例記事はこちら :https://notepm.jp/blog/39721

社内wiki・ナレッジ共有ツール「NotePM」について

NotePMとは

NotePM（ノートピーエム）は、マニュアルやノウハウを簡単に投稿でき、強力な検索機能で欲しい情報をすぐ見つけられるサービスです。マニュアル、手順書、業務ノウハウ、

社内FAQ、日報・議事録など、何度も検索するような、ストック型の情報管理に最適です。

NotePMの特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXrW-pwU6ek ]

・マニュアル作成、バージョン管理、社外メンバー共有

・強力な検索機能。PDFやExcelの中身も全文検索

・社内FAQ・質問箱・社内ポータルとしても活用できる

・銀行、大学も導入している高度なセキュリティ。安全に情報共有できる

NotePM導入による効果

１）検索が強く、ほしい情報がすぐ見つかる

バラバラに散在しているストック情報を、NotePMで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。

２）「あの人しか知らない」の防止

NotePMに、マニュアル・手順書・ノウハウを残すことで、あの人しか知らないという

属人化の防止になります。

３）教育時間の短縮、業務引継コストの低減

入社時の手続き方法、研修内容、引き継ぎ業務などをNotePMに残すことで、

担当社員の負担や引き継ぎに要する時間を短縮できます。

【NotePM公式サイト】

https://notepm.jp

【料金プラン】

https://notepm.jp/price

【サービス紹介資料】

https://notepm.jp/pamphlet

【NotePMオンラインデモ・個別相談会】

https://notepm.jp/help/online-demo

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10274/table/106_1_d5b97f121762620f96afb49ee7b6476c.jpg?v=202602021051 ]