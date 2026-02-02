合同会社甲南キッチン、ホテルインフォメーションシステム「asagotta TV」にゲーム機能を追加

合同会社甲南キッチン

ホテル向けITソリューション「asagotta」シリーズを開発する合同会社甲南キッチン（兵庫県神戸市東灘区、代表社員：砂田祥平）は、客室テレビを活用したホテルインフォメーションシステム「asagotta TV」に、新たにゲーム機能を追加しました。

背景・課題

従来の客室テレビシステムは情報提供やルームサービスのオーダーなど、事務的な手続きに特化していました。そこで、「asagotta TV」を導入いただいているホテルから「特に家族連れやカップルでの宿泊時に、客室内で楽しめるコンテンツがほしい」とのご相談を受け、開発しました。ホテル客室での滞在中、チェックイン直後やチェックアウト前の待ち時間、あるいは外出前の準備時間など、気軽にお楽しみいただけます。

ゲーム・アーケード機能について

「asagotta TV」に新たに追加されたゲーム機能は、テレビリモコンの十字キーと決定ボタンだけで直感的に操作できる6種類のゲームを搭載しています。専用機器の購入は一切不要で、asagotta TV導入済みのホテルであればすぐにご利用いただけます。

ラインナップリバーシ神経衰弱マージパズル地雷探しゲームシューティングゲームアドベンチャーゲーム

■マージパズル：同じ色のボールを合成して育てるパズルゲーム

■地雷探しゲーム：クラシックなマインスイーパー型パズル

■リバーシ：古典的なボードゲーム

■神経衰弱：動物の絵柄を揃える記憶力ゲーム

■シューティングゲーム：的を壊していく、レトロなゲーム

■アドベンチャーゲーム：選択肢を選びながら物語を進めていく、テキストアドベンチャー

今後もどんどん追加予定です。

asagottaについて

asagottaシリーズは、「VODをやめたい」というホテルからのご相談を受けて開発した、客室TVシステム「asagotta TV」と、同システムから派生したホテル向け総合ITソリューションです。フロント問い合わせの削減、業務効率化、ペーパーレス、インバウンド対応など、ホテル運営に必要な機能を網羅しつつ、今回のゲーム機能追加により、エンターテインメント性も兼ね備えたシステムへと進化しました。

■どこよりも見やすい画面・軽快な操作感

最新のWEB技術を応用し、テレビに最適化したシステムをゼロベースで自社開発することで、サクサク動作を実現しました。

■ワンストップサービス

ヒアリングから開発・施工・ネットワーク調整・保守まで自社で行います。エンジニアが営業にも施工にも携わるため、現場での急な変更にも、その場で対応できます。

■オーダーメイド設計

ヒアリングを元にゼロベースで設計するので、ホテルの業務やオペレーションに合わせた最も快適なUI・UXを実現。必要に応じて新たなシステムの開発も行います。デザインも機能も自由自在。

■導入後は即・稼働開始

初期設定やコンテンツ作成・掲載情報入力を完了した状態で納品します。そのため、納品後は即・稼働開始可能。掲載内容に合わせて見やすいレイアウトで設計するのでゲストも快適。

■日々進化

システム導入後もホテルからのご相談を受けて、日々アップデートし、新しい機能が生まれています。ご要望やお困りごとをぜひご相談ください。無理難題も、大歓迎。

合同会社甲南キッチンについて

asagotta サービスサイト :https://kohnan-kitchen.net/asagotta

合同会社甲南キッチンは、ホテル向けITシステム開発を主力事業として、ITサービス・システム構築を行っておます。

会社概要

会社名：合同会社甲南キッチン

所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4E-05

代表者：砂田祥平

事業内容：ホテル向けITを中心とした各種システム開発、ネットワーク運用保守、サーバー・IT機器運用保守

設立：平成25年7月9日

取引先ホテル一覧甲南キッチンウェブサイト :https://kohnan-kitchen.net