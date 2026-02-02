テクマトリックス株式会社、運用をご支援する新サービス『F5 XC WAAP 運用支援サービス』を開始

テクマトリックス株式会社

テクマトリックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢井隆晴、以下「テクマトリックス」）は、F5ネットワークスジャパン合同会社が提供するF5 Distributed Cloud Services Web Application & API Protection（F5 XC WAAP）を導入されたお客様向けに、運用をご支援する新サービス『F5 XC WAAP 運用支援サービス』を開始しました。経験豊富なエンジニアが、お客様のリクエストに基づき各種設定を代行します。

■サービス概要

F5 XC WAAP導入後の運用を支援するサービスで、リモート対応により迅速かつ柔軟な設定変更を実施します。

■特徴・メリット

- 経験豊富なエンジニアによる設定代行- 年間契約による安定したサポート- リモート対応で迅速な作業実施- お客様の要望に応じたカスタマイズ可能

■サービス詳細

受付時間: 平日9:30～12:00、13:00～17:30（祝祭日、12/29～1/3を除く）

問合方法: メール/電話

■作業代行メニュー

＜サービス内容＞

＜企業情報＞

■テクマトリックス株式会社について

テクマトリックス（東証プライム：3762）は、お客様のニーズに沿った最適なITインフラとITライフサイクルをワンストップで提供する「情報基盤事業」、蓄積された業務ノウハウを実装したアプリケーションの提供により顧客の課題解決を実現する「アプリケーション・サービス事業」、“医療情報をみんなの手に。そして、未来へ。”をテーマに健康な社会を支える医療情報インフラの構築に取り組む「医療システム事業」の3事業を展開し、顧客企業のビジネスモデル変革と競争力の強化をサポートしています。

＜サービス・システム導入に関するお問い合わせ先＞

テクマトリックス株式会社 ネットワークセキュリティ事業部

第2営業部 ネットワークプロダクツ営業1課

E-mail：f5-info@techmatrix.co.jp

URL：https://www.techmatrix.co.jp/product/f5cloudservices/xc-waap.html

TEL：03-4405-7812

＜本件に関するお問い合わせ先＞

テクマトリックス株式会社 ネットワークセキュリティ事業部 マーケティング事務局

E-mail：nws-info@techmatrix.co.jp URL：https://www.techmatrix.co.jp/index.html

TEL：03-4405-7860

*本原稿に記載されている社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。