【Ｚ会】「Ｚ会 大学入試“準備力”診断」を2月2日より1カ月間開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会（本社：静岡県三島市、代表取締役社長：藤井孝昭、以下Ｚ会）は、スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）との高校生対象のコラボイベント「Ｚ会 大学入試“準備力”診断」を、2026年2月2日（月）から2026年2月28日（土）までの期間限定で、学習管理アプリ「Studyplus」内で実施します。



本企画では、Ｚ会が厳選した「英数問題」と、受験知識を問う「入試常識クイズ」を、新高校1～3年生向けに「Studyplus」内で出題。近年変化が著しい大学入試に向けて、どれくらい“準備力”が備わっているのかを診断します。入試情報や、英語・数学の基礎知識についての習熟度を確認することで、入試対策のスタートを後押しします。



●出題内容

Ｚ会が厳選した「英数問題」と、受験知識を問う「入試常識クイズ」を出題します。

「英数問題」では今押さえておくべき問題を、「入試常識クイズ」では一般選抜・推薦入試（学校推薦型選抜・総合型選抜）の理解度を問う問題を出題します。



●学習管理アプリ「Studyplus」概要

「Studyplus」は、日々の勉強を記録・可視化し、ユーザー同士でシェアして励まし合うことができる学習管理アプリです。

ユーザーの自己調整学習、学習モチベーションの維持・向上をサポートします。

累計会員数1000万人以上、大学受験生の2人に1人以上が利用しています。

https://www.studyplus.jp/



※アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id505410049

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studyplus.android.app



●スタディプラス株式会社 概要

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目5－12 NMF駿河台ビル4階

代表取締役：廣瀬高志

事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション

「Studyplus Ads」、教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」

の提供

設立：2010年5月20日

https://info.studyplus.co.jp/





今後もＺ会では、日々の勉強を頑張る高校生を応援するために、「Studyplus」を通じたコラボイベントやキャンペーンを企画・展開してまいります。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play は、Google LLCの商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商号または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 高校生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-65-1039

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～金曜日 午前10:00～午後8:00（年末年始を除く、祝日も受付。2026年4月までは土曜・祝日も営業。）