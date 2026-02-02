【お知らせ】Osaka Metro御堂筋線にて、BALLOT(バロット)つり革広告を掲載開始

株式会社ASTYONE

株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司・安藤翔太）が展開するメンズライフスタイルブランド「BALLOT（バロット）」は、ブランド認知向上の取り組みの一環として、Osaka Metro御堂筋線の主要車両にて、吊手（つり革）広告の掲出を開始いたしました。

BALLOTが大切にしているのは、派手さではなく、毎日着たくなる心地よさ。

「究極の普通」というブランドコンセプトを、忙しい日々を過ごす方々に自然な形で届けたいという想いから、今回の掲出を決定しました。

（つり革）広告概要

御堂筋線は、大阪を代表する幹線路線として、特にビジネスパーソンの利用が多い路線です。

通勤・通学など日常の移動時間という“生活動線”の中で、BALLOTの世界観や価値に触れていただくことで、ブランドとの新たな出会いを生み出すことを狙っています。

BALLOTはこれからも、オンラインだけにとどまらず、リアルな接点を通じたブランド体験の創出に取り組みながら、日々の暮らしに寄り添うプロダクトづくりを続けてまいります。

Osaka Metro御堂筋線をご利用の際、BALLOTの広告をお見かけになりましたら、ぜひご注目ください。

掲載期間：2026年1月17日（土）～2027年1月16日（土）

※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

メディア関係者の皆さまへ

Amazon store :https://www.amazon.co.jp/stores/BALLOT%E3%83%90%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88/page/288EF84A-AC2F-4D34-BDD4-63B4A492DEE1?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto

株式会社ASTYONEでは、BALLOT／IGRESSの取り組みについて、商品紹介に限らず、企画記事・特集・比較検証・季節テーマなど、さまざまな切り口でのご取材・ご掲載を歓迎しております。

記事内容に応じて、商品提供・貸し出しのほか、開発の背景や改善の経緯、ものづくりにおける考え方について、担当者からご説明することも可能です。

私たちは、見た目やスペックだけでなく、日々の生活の中で「使いやすい」「ストレスが減る」と感じていただける体験を大切にしています。そうした視点が、読者の方の選択のヒントにつながるよう、取材・制作の面でもできる限りご協力させていただきます。

掲載・取材に関するご相談は、検討段階でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ASTYONE

本社所在地：810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-15 舞鶴ジーエルビル4F

代表取締役：田之頭 悠司

代表取締役：安藤 翔太

公式HP：https://www.astyone.co.jp

事業内容：各種商品の企画、製造、販売及び輸出入、通信販売業（EC）、各種コンサル事業

【お問い合わせ・取材のご連絡】

（広報担当：土井）