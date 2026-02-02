JCB、焼肉ライクの6店舗に「ポイントおまとめサービスPOICHI(ポイチ)」を提供開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年2月2日（月）より、株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 尚也、以下：焼肉ライク）が運営する6店舗で、ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）のPOSレジで「ポイントおまとめサービスPOICHI（以下：POICHI）」の提供を開始いたします。

本件により、「dポイント」「Vポイント（モバイルVカード限定）」「Pontaポイント」「WAON POINT」の4種類のポイントの取り扱いを開始いたします。※楽天ポイントも後日追加予定

ポスタスのPOSレジ（一部機種）へPOICHIを標準搭載。（※1）対象のPOSレジ導入加盟店様において、POICHIを通じて、「dポイント」「Vポイント」「Pontaポイント」「楽天ポイント」「WAON POINT」「ANAマイル」「JALマイル」の最大７種類の共通ポイント・マイルの対応が可能となります。（※2）

※1 加盟店様のご希望の要件によっては、一部追加開発が必要な場合もございます。

詳しくは、ポスタスまでお問い合わせください。

ポスタスHP：https://www.postas.co.jp/

※2 加盟店様でのPOICHIのお取り扱いには、別途JCBとのご契約が必要です。

POICHI導入内容について

ポイントおまとめサービスPOICHI（ポイチ）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1320_1_a9442ad43cd2e771c6a74ef535a13d25.jpg?v=202602021051 ]

POICHIは、最大7種類の共通ポイント・マイルサービスをおまとめして導入できる、JCBの加盟店様向け販促支援サービスです。

POICHIを通じて、「dポイント」「Vポイント」「Pontaポイント」「楽天ポイント」「WAON POINT」「ANAマイル」「JALマイル」の契約や精算を一本化することができます。

※詳しくはこちら(https://www.jcb.co.jp/merchant/services/list/poichi/)

JCBは、JCBカードを始めとする各種キャッシュレス手段の推進に加えて、ポイントおまとめサービスPOICHIを通じた送客やプロモーションで加盟店様のお役に立てるよう尽力して参ります。

＜JCBについて＞ https://www.global.jcb/ja/

日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業として、1961年に設立し、JCBカードを利用できる加盟店ネットワークを展開するとともに、アジアを中心に国内外のパートナー企業とJCBカードの発行を拡大しています。また、総合決済サービス企業の実現を目指し、お客様やパートナー企業の皆様の期待にお応えする様々な事業を展開しています。

＜焼肉ライクについて＞

“1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。

＜ポスタスについて＞ https://www.postas.co.jp/

ポスタス株式会社は、2019年12月2日にパーソルプロセス&テクノロジー株式会社より事業承継する形で設立されました。月間1,000店舗以上が導入するクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋」を提供し、店舗の売上向上や業務効率化を実現します。飲食・小売・理美容・クリニック向けPOSレジのほか、セルフレジ、モバイルオーダー、テーブルトップオーダーなど多様なソリューションで店舗運営を支援します。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1320-21c0defbb2eb434b1312ef8ad1cab816.pdf