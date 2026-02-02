【日本初】中国ドラマ『雁回時』＆『雪迷宮』2026年3月よりチャンネル銀河で日本初放送！

チャンネル銀河株式会社

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、中国時代劇『雁回時～貴女の誉れ～』と、中国現代サスペンス『雪迷宮～俺たちの凍結捜査ファイル～』を、3月より日本初放送いたします。

災いをもたらす“赤脚鬼”と見なされ、生まれてすぐ捨てられたヒロインによる、愛憎と陰謀渦巻く傑作復讐劇『雁回時～貴女の誉れ～』と、チャン・イーモウ監修でおくる、麻薬捜査を題材にした本格派刑事ドラマで、ホアン・ジンユーとワン・ズーチーが共演した 『雪迷宮～俺たちの凍結捜査ファイル～』の2作品をお送りいたします。





ぜひ、話題の最新中国時代劇＆中国現代サスペンスは、チャンネル銀河でお楽しみください。

第1話無料オンライン試写会を実施中！

『雁回時』(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.『雪迷宮』(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

詳細は、各番組ページをご覧ください。

『雁回時～貴女の誉れ～』（2/2(月)10:00～3/19(木)15:00まで）

▼『雁回時』番組ページ(https://www.ch-ginga.jp/detail/gankaiji/)



『雪迷宮～俺たちの凍結捜査ファイル～』（2/2(月)10:00～3/11(水)15:00まで）

▼『雪迷宮』番組ページ(https://www.ch-ginga.jp/detail/yukimeikyu/)

『雁回時』(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.『雁回時～貴女の誉れ～』 ※日本初

放送日時：3月20日（金）スタート （月-金）13：00-14：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：3月1日（日）21：00-22：00 ※スカパー！無料の日

出演：チェン・ドゥーリン（荘寒雁［そう・かんがん］）、シン・ユンライ（傅雲夕［ふ・うんせき］）、ハー・ホンシャン（荘語山［そう・ごさん］）、ユー・エンタイ（荘仕洋［そう・しよう］）、ウェン・ジョンロン（阮惜文［げん・せきぶん］）、ワン・イエン（周如音［しゅう・じょいん］）、リウ・シューウェイ（荘語遅［そう・ごち］） ほか

原作：千山茶客（『墨雨雲間～美しき復讐～』）

監督：ヤン・ロン（『逍遥と花嫁～記憶に眠る愛～』）

脚本：ツァオ・シアオティエン（『花の告発～煙雨に仇討つ九義人～』）

制作：2025年／中国／字幕／全30話／［原題］雁回時／［ヨミ］ガンカイジ キジョノホマレ

＜番組概要＞

災いをもたらす“赤脚鬼”だと見なされ、生まれてすぐに遠方へ追いやられた荘（そう）家の嫡女。17年の時を経て舞い戻った彼女を待ち受けていたのは、冷酷な実母、善人を装う父の側室と意地悪な異母姉弟、笑顔の下に本音を隠す父、そして敵か味方か分からない、かつての許婚だった――。『蓮花楼』チェン・ドゥーリン×『与鳳行』シン・ユンライ共演でおくる、愛憎と陰謀渦巻く傑作復讐劇。

『雪迷宮』(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.雪迷宮～俺たちの凍結捜査ファイル～』 ※日本初

放送日時：3月12日（木）スタート （月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：3月1日（日）20：00-21：00 ※スカパー！無料の日

出演：ホアン・ジンユー（鄭北［ジョン・ベイ］）、ワン・ズーチー（顧一燃［グー・イーラン］）、チャン・ユー（姜小海［ジアン・シャオハイ］）、シェイ・コーイン（張雪瑤［ジャン・シュエヤオ］）、リュウ・ウェイ（辛鉄鋼［シン・ティエガン］） ほか



監督：リュー・シン

監修：チャン・イーモウ（『初恋のきた道』）

制作：2024年／中国／字幕／全32話／［原題］雪迷宮／［ヨミ］ユキメイキュウ オレタチノトウケツソウサファイル



＜番組概要＞

1990年代の中国・東北地方を舞台に、突如勃発した麻薬危機に対応するため、臨時で結成された麻薬特捜班の活躍を描く。『男たちの勲章～栄光への旅立ち～』ホアン・ジンユー、『玉骨遥（ぎょっこつよう）』ワン・ズーチー共演、中国を代表する名監督チャン・イーモウ監修でおくる本格派刑事ドラマ。

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

チャンネル銀河とは、日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマから「松本清張サスペンス」、「孤独のグルメ」等の国内ドラマやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代の番組が満載のドラマ・エンターテインメントチャンネル。J：COMなど全国のケーブルテレビや、スカパー!、IPTVを通じ、約544万世帯（2025年10月末現在）のお客様にご覧いただいています。