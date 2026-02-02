【YUGEN Gallery FUKUOKA】光と視点で楽しむ新感覚展示。おれちょ本多と神園宏彰の二人展開催が決定！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2026年2月20日（金）より、おれちょ本多と神園宏彰による二人展を開催いたします。



本展は、見る位置や角度によって表情を変える作品を通じて、「見る」という行為そのものを体験する展示です。

同じ作品であっても、立つ場所や距離が変わることで、見えてくる光や色、印象は少しずつ異なります。会場では、視点の移動そのものが鑑賞体験となり、見る人それぞれの位置から異なる体験が生まれます。

本展に参加する二人の作家は、それぞれ異なるアプローチから「光」と「視点」を主題に制作を行ってきました。

おれちょ本多は、「視点から創られる現実世界」をテーマに、ホログラム素材を用いた絵画・立体作品を制作するアーティストです。見る角度によって表情を変える画面を通じて、現実の多面性や視点を意識することの重要性を提示しています。近年は、ART FAIR ASIA FUKUOKAへの継続的な出展をはじめ、SHIBUYA ART AWARDSやAFAF AWARDなどでの入選・受賞を重ね、福岡を拠点に活動の幅を広げています。

神園宏彰は、「光」を主題に、見る角度や距離によって印象が変化する絵画作品を制作してきました。単色に見える画面の奥から、視点の移動によって色彩の層や光の広がりが立ち上がり、鑑賞者の位置によって成立する表現を探求しています。代表作『29/7/1990`s portrait of vincent van gogh』は、フランス・アルルのゴッホ財団美術館に収蔵されています。

両作家がそれぞれの方法で表現する「光」を共通のテーマとして、二人の作品を同じ空間に展示します。平面作品と立体作品が交差することで、視点とともに移ろう表現が空間に現れます。

ぜひ会場にて、作品の前で立ち止まり、動きながら生まれる変化を体感してください。

開催概要

■タイトル：Luminous + Echo (光の残響)~2026

■期間 ：2026年2月20日（金）～3月8日（日）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■在廊日 ：未定

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。

作品購入について

過去作品紹介おれちょ本多神園宏彰おれちょ本多神園宏彰アーティスト・プロフィール（五十音順）おれちょ本多 ／Orecho HONDA

ホログラム素材を用いて日常にある輝きを表現する現代アーティスト。

ファッション、ロックミュージック、デザイン、精神世界、仏教思想などに影響を受け、多様な視点が可視化される現代社会に関心を持ち「視点から創られる現実世界」をテーマに制作を行っている。独自の技法で描かれた虹色に輝く作品は、現実の多面性を表現し、誰もが己の枠を超え変化し続けられる事を信じ、視点を意識的に選ぶことの重要性を問いかける。



【受賞歴】

2025年 「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」入選

「SHIBUYA ART AWARDS 2025」入選

「Fukuoka Art Next 今月のアート」選出

2024年 「Fukuoka Wall Art Project 2024」入賞

「SHIBUYA ART AWARDS 2023-24」入選

2023年 「Fukuoka Wall Art Project 2023」入賞

2021年 「SHIBUYA ART AWARDS 2021」入選

「Fukuoka Wall Art Project 2021」入賞

【展示歴】

2025年 福岡・Artist Cafe Fukuoka 個展「煌めきの点を繋ぐ 2025」

福岡・CALL COFFEE BLUE 大丸福岡天神 個展「Orecho HONDA Artwork」

東京・割烹こめを 個展「ORECHOHONDA SOLO EXBITION」

2024年 福岡・GOLDFLOG COFFEE「空 = NNN道（ソラハエヌミチ）」

福岡・福岡市美術館 グループ展「武蔵野美術大学校友会福岡支部展2024」

福岡・gallery cobaco グループ展「企画展 表現する衣服展」

福岡・SUP STAND FUKUOKA グループ展「333 vol.3」

福岡・グループ展 tresallir「企画展 『 光 』 - ﾋｶﾘ - 」

2023年 福岡・gallery cobaco「煌めきの点を繋ぐ」

福岡・スタートアップカフェ「おれちょ本多 × SUC」

2020年 福岡・グループ展 Gallery4830「Gallery4830mix vol.01」

【アートフェア】

2025年「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2025」福岡マリンメッセ 福岡

2024年「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2024」福岡マリンメッセ 福岡

2023年「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2023」福岡マリンメッセ 福岡

2021年「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2021」博多阪急 福岡

instagram：@orechostudio(https://www.instagram.com/orechostudio)

HP：https://orechostudio.com/

神園宏彰 ／Hiroaki Kamizono

現代美術作家。福岡市在住。武蔵野美術大学卒業。

神園宏彰は具体美術運動と繋がりのある新しい抽象表現の作家である。それと同時に稀有な道筋を辿った作家でもある。若い頃は写真表現を主としていてゴッホの足跡を追った『ひまわり』のシリーズはヨーロッパでは好評を得ていた。シリーズの中の『29/7/1990`s portrait of vincent van gogh』は、アルルにあるゴッホ財団美術館にデヴィットホックニーなど世界で有名な作家等と共に収蔵されている。それからパリで元具体美術運動のメンバーである松谷武判氏と出会いそれを切っ掛けに写真から抽象画表現へと大きく移行した。これまで身体性を特に重んじ時間をかけてコツコツと制作を続けてきた。



【パブリック・コレクション（公的収蔵）】

アルル・ゴッホ財団美術館／収蔵作品：『29/7/1990's portrait of vincent van gogh』

【主な個展】

2025年 福岡・Artist Cafe FukuokaGallery Space『光の集積』~2025

2024年 福岡・Artist Cafe Fukuoka Grand Studio『光の集積』~2024

2022年 福岡・アートスペース・テトラ『光の集積』～記憶の遠近法



【主なグループ展・プロジェクト】

2024年 福岡・Artist Cafe Fukuoka × クロスライフ博多柳橋 アートマッチング事業

2023年 福岡・TSUTAYA BOOK STORE 福岡空港店内SHARE LOUNGE 展示

2019年 佐賀・佐賀県立美術館『九州コンテンポラリーアート展』

【受賞・選出歴】

2022年 Fukuoka Wall Art Project 優秀賞受賞

instagram：@kamizono.hiroaki_art_works(https://www.instagram.com/kamizono.hiroaki_art_works/)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100008428981469

HP：http://kamizonohiroaki.web.fc2.com/index.html

