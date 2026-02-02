夏をブロック！暑さを乗り切る快適さを追求した「サンブロックラボ 遮夏クール傘」に2段2wayタイプ＆新色が新登場！2月2日（月）より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、独自に開発した暑さ対策生地を使用した「遮夏」傘シリーズに、長傘のようにも、折りたたみ傘のようにもたためる2way仕様の「サンブロックラボ遮夏傘2段2way」が新登場。これまでの人気シリーズに新色ブルーも仲間入り。2026年2月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18874

https://www.cogit.co.jp/news/18877

熱を味方に。日差しから私を守る。「サンブロックラボ 遮夏」

太陽の熱を受けて放射する「放射冷却生地」使用で体感マイナス15℃の冷却効果！

【放射冷却とは？】

物が熱を外へ出して(放射)冷える(冷却)ことを放射冷却と言います。例えば、地球が太陽から受けた熱を吸収し温まる一方で、夜間、地球全体から赤外線として熱を放出することで、地球をクールダウンさせている現象のことを指します。

使いやすい2段折りたたみタイプが新登場！「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way」

遮夏傘シリーズに、長傘のようにも、折りたたみ傘のようにも折りたためる2way仕様が登場。

親骨を1本ずつ折り、中棒を縮めて内側のベルトをとめると、コンパクトに収納。すぐにサッと使いたい時は、親骨を折らずに外側のベルトをとめるだけなので、とっても便利。

親骨の長さ：50cm 全長：66cm 収納時：43cm

・遮熱 ・UVカット100% ・NIR(近赤外線)カット99.9% ・ブルーライトカット99.9% ・放射冷却-15℃ ・遮光率100% ・UPF50+ ・はっ水 ・晴雨兼用

※遮光率・UVカット率・UPF値はJIS L1951/1925法での検査結果です。生地の状態での測定値であるため、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分を含む傘本体の性能を保証する数値ではありません。

真夏のお供に常備したい「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘 ロング」「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト」に新色ブルーが仲間入り♪

●「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘 ロング ブルー」

グラスファイバー＆8本骨構造だから軽量で丈夫！ブロッコリー1束分（300g）の軽さ！親骨

55cm。

●「サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト ブルー」

折り畳み傘は、コンパクトに持ち運びやすく、さつまいも1本分（280g）の軽さ！親骨50cm。

熱を味方にした最強の日傘。暑い日を快適に。

【商品情報】

【NEW】サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘2段2way アイボリー/パープル/ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18837

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘ロング アイボリー/ラベンダー/【NEW】ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,028円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16730

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト アイボリー/ラベンダー/【NEW】ブルー

UVカット率（約）100％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：5,478 円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/16743

サンブロックラボ 遮夏クール晴雨兼用傘3段コンパクト60 カーキ/ネイビー

UVカット率（約）99.9％ / 近赤外線（NIR）（約）99.9％

価格：6,578円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/17068

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

▼コジット公式インスタグラムやっています

▶＠official_cogit

https://instagram.com/official_cogit?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

▶＠cicamethod

https://instagram.com/cicamethod?igshid=YTQwZjQ0NmI0OA==

▶＠hadamethod

https://instagram.com/hadamethod?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp