汗や摩擦から肌を守る、シルク100％のやさしさ。「シルクのおまもりバストカバー」を2月2日より発売

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、ブラジャーの中に仕込むだけで、夏はサラッと、冬はしっとりと、バストをやさしく守る「シルクのおまもりバストカバー」を2026年2月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/18947

汗、ムレ、下着のこすれ…。

毎日身に着けるブラジャーだからこそ、バストまわりの“ちょっとした不快感”が気になるもの。そんなお悩みに寄り添う新アイテム「シルクのおまもりバストカバー」が登場しました。

シルク100％だから、一年中心地いい

素材はシルク100％。夏はサラッと、冬はしっとり。オールシーズン快適なつけ心地で、素肌に直接触れてもやさしいのが特徴。つぎ目のない筒状の丸編み仕様で、チクチク感を軽減し、肌あたりもなめらか。ストレスフリーな着用感です。

薄手でやわらかく伸びる素材なので、身体に自然にフィットし、着脱もラクラク。

カラーは、アウターに響きにくいスモーキーピンクを採用。いつもの下着にプラスしても違和感なく使えるのもうれしいポイント。

胸囲100cmまで対応するフリーサイズで、幅広い方にフィットします。

ブラの中に仕込むだけ。バストをやさしくガード

使い方はとても簡単。

ブラジャーの内側にそっと仕込むだけで、谷間や背中アンダーをやさしくカバー。汗によるベタつきや、ワイヤー・ホックによる摩擦から、デリケートな肌を守ります。



目立たないけれど、あるとうれしい。シルクのおまもりバストカバー。

そんな“やさしさを仕込む”新しいインナーアイテムです。

【商品情報】

シルクのおまもりバストカバー

価格：2,178円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18919

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

