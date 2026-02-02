【城東テクノ】樹脂製軒天換気材に新色2色が追加！

城東テクノ株式会社

城東テクノ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区 代表取締役社長：末久 泰朗）は、2026年2月2日(月)に外装部材ブランド「GAISO」から、換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能な「樹脂製 軒天換気材」に木目調の軒天材に馴染むナチュラルブラウンとレッドブラウンの新色2色を発売します。

換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能な樹脂製の軒天換気材に、お客様からのご要望の声が多かった「ナチュラルブラウン」と「レッドブラウン」の2色を、軒天換気材の新色として追加発売しました。

ナチュラルブラウン色とレッドブラウン色の2色がラインアップ

全4色のカラー展開で、外壁や軒天材に合わせた色選びが可能になります。

さらに専用役物にジョイントカバーを追加

換気材の接合部をしっかり押さえるので、仕上がりの品質を安定させます。

【樹脂製 軒天換気材のご紹介】

樹脂ならではのやさしい風合いの樹脂製軒天換気材

鋼板製に比べ、コストを抑えられる樹脂製を採用。

新色は樹脂素材特有のやさしい風合いを実現し、木目調の軒天とも非常にマッチします。

換気孔が見えない設計で、意匠性を高めつつもしっかりと小屋裏換気を実現します。

しっかりと小屋裏換気を実現しながらも下から見上げた際に換気孔が見えず、目立たない換気材です。

水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。

雨風が吹き込みやすい屋根の水上側・ケラバ側にも安心して使用できます。屋根の全周に施工が可能となり、換気量に悩むこともありません。送風散水試験をおこない、高い水密性能を確認しています。

これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK！※

「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、物件ごとに使い分ける必要がありません！

※ 軒の出300mm以上での使用を推奨しています。

使用推奨箇所に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

【製品情報】

樹脂製 軒天換気材

品番：FV-N0408P

色型番：ホワイト(WT)・ブラック(BK)・ナチュラルブラウン（NB）・レッドブラウン（RB）

長さ： 1,820mm

材質： PVC

適応軒天厚さ：6・8 mm

有効換気面積 ：102c平方メートル /m

梱包： 20本/ケース

正価 ：2,530円/本

※ 別売品の役物もございます。詳しくは当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

WEB： https://www.joto.com

----------

【会社概要】

社名：城東テクノ株式会社

代表：代表取締役 社長執行役員 末久 泰朗

創業：1961年10月

資本金：1億円

本社所在地：大阪府大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト14階

WEB： https://www.joto.com



本製品に関するお問い合わせは下記フリーダイヤルまで

