【ごとうじゅうランドセル】2027年度モデルを販売開始！新しく3シリーズが登場！来店予約・展示会予約・無料カタログ請求も受付中

株式会社後藤重

純国産てづくりランドセル工房「ごとうじゅうランドセル」（株式会社後藤重／愛知県清須市）は、2027年度ご入学用ランドセルの販売を開始しました。

新年度モデルでは、「ブランネージュ」「デュラブル」「ラグジュアリー」の3シリーズが新登場。全10シリーズ65バリエーションのラインナップで、お子さま一人ひとりの“好き”と“身体に合う”を両立するランドセル選びをサポートします。

現在、来店予約・工房見学、単独・合同展示会の予約、2027年度版カタログの無料請求を受付中です。

公式Webサイトをリニューアル！

2027年度モデルの情報をより探しやすく、比較しやすくするため、公式Webサイトをリニューアルしました。

各ランドセルシリーズの詳しい情報から、展示会情報、来店予約・工房見学、カタログ無料請求まで、ぜひ公式Webサイトでご確認ください。

新しく3シリーズが登場！ラインナップは全10シリーズ65バリエーションへ

ごとうじゅうランドセル公式サイト :https://www.gotoju.co.jp/

2027年度モデルでは、新しく3シリーズが仲間入り。王道から個性派まで幅広い選択肢の中から、お子さまにぴったりのランドセルをお選びいただけます。

商品一覧について詳しく見る :https://www.gotoju.co.jp/products/ブランネージュ（5Colors／クラリーノ(R)）

いつまでも可愛いものが好きな、女の子の「好き」を叶えるデザイン。やわらかな世界観と上品さを両立し、“ときめき”が長く続くシリーズです。

デュラブル（3Colors／牛革）

高耐久・高品質の特別仕様。ブラウンのサブカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。素材の魅力を活かした、シンプルで頼もしいシリーズです。

ラグジュアリー（2Colors／クラリーノ(R)）

個性を輝かせろ。ゴールド、シルバーを大胆に本体色に採用した特別なモデル。目を引く存在感と、毎日に寄り添う使いやすさを両立します。

来店予約・工房見学を受付中

本社併設のショールームでは、気になるランドセルの試着や、カスタマイズオプションの相談が可能です。

さらに、職人がランドセルを製作している工房見学も実施しています（無料／事前予約制／所要約1時間）。ぜひ公式ホームページからご予約ください。

来店予約・工房見学について詳しく見る :https://www.gotoju.co.jp/shop/

単独・合同展示会の予約も受付中

本社近辺にお住まいの方以外でも、実物をしっかり比較できる機会として、単独展示会（出張店舗）および合同展示会への出店を予定しています。実際にランドセルを手に取り、素材・デザイン・機能性をじっくり確かめることができます。

※最新の日程・会場・予約方法は、公式サイトの展示会ページをご確認ください。

2027年度版カタログの無料請求受付中！

ランドセル展示会について詳しく見る :https://www.gotoju.co.jp/exhibition/

ごとうじゅうランドセルの魅力をじっくり検討したい方へ、2027年度版カタログの無料請求を受付中です（送料当社負担）。全10シリーズ65バリエーションのモデル情報を、写真とともにまとめてご確認いただけます。

公式Instagram・公式LINEで情報発信中！

カタログ請求について詳しく見る :https://www.gotoju.co.jp/catalog/

公式Instagramでは、最新情報を日々発信しています。工房やショールームの様子、製品の詳しい情報なども投稿していますので、ぜひフォローしてチェックしてください。

公式Instagram :https://www.instagram.com/gotojurandosel/

また、今年度から公式LINEもオープン。最新情報や展示会情報などをいち早くお届けいたします。

友だち追加はこちら :https://liff.line.me/2008212606-69EJwdRl/landing?follow=%40719ankkz&lp=shmNkP&liff_id=2008212606-69EJwdRl

ごとうじゅうランドセルの概要

「ごとうじゅうランドセル」は、愛知県清須市に本社・工房を構える株式会社後藤重のオリジナルランドセルブランドです。創業100年の歴史で培ってきた縫製技術と熟練職人の技を活かし、純国産の手づくりにこだわって一つひとつ丁寧に仕上げています。

子どもの身体に合わせてパーツを選べる“機能のカスタマイズ”や、6年間の安心サポート体制も整え、お子さまの大切な6年間に寄り添うランドセルをお届けします。

会社概要・お問い合わせ先

- 会社名：株式会社後藤重- 所在地：〒452-0942 愛知県清須市清洲2625番地- 創業：1925年（大正14年）- 電話番号：052-400-6666- メール：info@gotoju.co.jp- 公式Webサイト：https://www.gotoju.co.jp/- 無料カタログ請求フォーム：https://www.gotoju.co.jp/catalog/- その他のお問い合わせ：https://www.gotoju.co.jp/contact/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/gotojurandosel/メディア関係の方のお問い合わせ先- 電話番号：052-400-6666- メールアドレス：info@gotoju.co.jp