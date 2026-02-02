Ｚ会 × Studyplusで高校生を応援！「Ｚ会 大学入試“準備力”診断」を2月2日より実施します

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下スタディプラス）は、株式会社Ｚ会（本社：静岡県三島市、代表取締役社長：藤井孝昭、以下Ｚ会）とのコラボイベント「Ｚ会 大学入試“準備力”診断」を、2026年2月2日(月)から2026年2月28日(土)までの期間限定で学習管理アプリ「Studyplus」内で実施します。

本企画では、Ｚ会が厳選した「英数問題」と、受験知識を問う「入試常識クイズ」を、新高校1～3年生向けに「Studyplus」内で出題。近年変化が著しい大学入試に向けて、どれくらい“準備力”が備わっているのかを診断します。入試情報や、英語・数学の基礎知識についての習熟度を確認することで、入試対策のスタートを後押しします。

■ 「Ｚ会」と「Studyplus」コラボの背景

まもなく新学年を迎えるこの時期は、将来の進路実現に向けた学習習慣を確立する上で、重要なタイミングです。夢に向かって邁進する生徒たちを両社でバックアップできればと考え、今年もタイアップが実現しました。変化の激しい入試を見据えた「準備力」を診断することで、今の自分の立ち位置を確認し、春からの学習に向けてモチベーションを高められるようなキャンペーンにできればと考えております。

今後もスタディプラスでは、日々の勉強や生活を頑張る学生たちを応援するために、「Studyplus」を通じたコラボイベントやキャンペーンを企画・展開してまいります。

■学習管理アプリ「Studyplus」概要

「Studyplus」は、日々の勉強を記録・可視化し、ユーザー同士でシェアして励まし合うことができる学習管理アプリです。

ユーザーの自己調整学習、学習モチベーションの維持・向上をサポートします。

累計会員数1000万人以上、大学受験生の2人に1人以上が利用しています。

https://www.studyplus.jp/

※アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id505410049

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studyplus.android.app







■スタディプラス株式会社 概要

- 所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目５－12 NMF駿河台ビル４階- 代表取締役：廣瀬高志- 事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」の提供- 設立：2010年５月20日- https://info.studyplus.co.jp/

