【最大250円相当を還元】うどんや麻婆豆腐が驚きの美味しさに！　「李錦記 オイスターソース255g」の魅力を再発見するポイント還元キャンペーンが本日2月2日（月）より開始

国内No.1のレシート買取りアプリ「レシチャレ」（※1）は、2026年2月2日（月）～3月29日（日）の期間、エスビー食品株式会社の「李錦記 オイスターソース255g」を購入したレシートをアップロードすると50円相当のポイントを付与するキャンペーンを実施します。

さらに、購入した対象商品を活用し、指定のアレンジレシピを実践いただいた写真を投稿すると、追加で200円相当のポイントを獲得できる「たべチャレ」も同時開催いたします。

上質なコクと旨みでいつもの料理を格上げしながら、最大250円相当が還元されるお得な機会です。ぜひお好みのアレンジレシピで、オイスターソースの活用の幅を広げてみてください。

実施の背景：「美味しさの驚き」と「アレンジの楽しさ」を再発見していただきたい

自宅で料理を楽しむ「内食」の需要が堅調に推移するなか、家庭で本格的な味わいを再現したいというニーズはますます高まっています。

オイスターソースは「中華料理の定番調味料」としてのイメージが強く、その奥深いコクや万能な魅力が日々の献立ではまだ十分に活かしきれていない可能性があります。

より多くの方々に、「李錦記の唯一無二の旨みで、いつもの料理がもっと美味しくなる驚きやアレンジの楽しさを再発見していただきたい」という、当社とエスビー食品の共通の想いから本キャンペーンの実施にいたりました。

「買って・作って・投稿する」とポイント還元！

今回の食体験型キャンペーンは、エスビー食品の「李錦記 オイスターソース255g」を対象商品としています。指定のアレンジレシピをお試しいただき、「たべチャレ」にも参加することで、さらにポイントの還元を受けられます。

「たべチャレ」では、「買う」「作る」「投稿する」の3ステップだけで、レシチャレのポイントがもらえ、節約しながらも新しいアレンジが楽しめる“ちょっとお得で前向きな体験”を提供しています。

定番料理にオイスターソースを加える新しい調理方法や、意外な隠し味レシピをぜひこの機会にお試しください。

「レシチャレ」「たべチャレ」って？

レシチャレ（レシートチャレンジ）

「レシチャレ」アプリで対象商品を購入したレシートを撮影・投稿すると、1商品ごとに50円相当のポイントがもらえます。

たベチャレ（食べたチャレンジ）

対象レシピを実際につくって料理写真を投稿すると、1レシピあたり200円相当のポイントがプレゼントされます。レシチャレと組み合わせて参加すれば、もっと楽しく、もっとお得！

キャンペーン詳細

・期間

2026年2月2日（月）～3月29日（日）

・参加方法

1.レシチャレアプリをダウンロード

2.対象商品を購入してレシートを投稿（レシチャレ）

3.対象レシピをつくって料理写真を投稿（たベチャレ）

・コイン（ポイント）付与数

レシチャレ：50円相当／商品

たベチャレ：200円相当／レシピ

※レシートアップロードから最長1週間以内にコインを謹呈します。

※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。

※対象商品1点ごとにレシート応募・審査通過でポイントを進呈いたします。

※お一人様、同一商品でのご応募を含め、複数回のご応募が可能です。

※お一人様、1レシピにつき1回ずつのご応募が可能です。

※購入日が上記期間外のものは対象外です。

※期間中であっても規定数に達し次第終了します。

※期間を予告なく延長する可能性がございます。

対象商品と付与ポイントについて

対象商品李錦記 オイスターソース255g／50円相当ポイント

新鮮な牡蠣（カキ）のエキスをたっぷりと使い、李錦記社秘伝の伝統製法で作り上げました。本物だけが持つ深いコクと濃厚な牡蠣の風味が特徴です。チャーハン、焼きそば、炒め物や煮物の調味料に、また和洋中を問わず隠し味等、幅広い用途にお使いいただけます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象レシピ

・コク旨うどん

https://www.sbfoods.co.jp/recipe/detail/10840.html

・絶品麻婆豆腐

https://www.sbfoods.co.jp/recipe/detail/10845.html

■国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインは様々な特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。

「レシチャレ」サービスサイト

https://www.rewards.kurashiru.com/

