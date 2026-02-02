傘ブランド「Wpc.」 2026年新イメージキャラクターにのんさんを起用 『さあ、かかってこい太陽。』を合言葉に夏を自由に、快適に過ごすための機能性×ファッション日傘を提案

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、2026年春夏コレクションの新イメージキャラクターとして、俳優・アーティストとして活躍するのんさんを起用いたします。また、『さあ、かかってこい太陽。』をテーマにしたシーズンビジュアルとブランドムービー3本を2026年２月２日(月)より公開いたします。

Wpc.ブランドサイト :https://wpc-worldparty.jp/

「5人に1人が使っているブランド*1」Wpc.が発信する、傘の新しい価値と可能性

Wpc.は『傘はファッションだ。』というブランドメッセージのもと、傘を単なる”日用品”ではなく、高い機能性とデザイン性を兼ね備えた”ファッションアイテム”として進化させながら、「5人に1人が使っているブランド*1」として、年間約600万本の傘を販売しています。近年では、気候変動の影響で夏と冬の期間が長くなる”二季化”が進み、特に記録的猛暑が続く夏場は熱中症予防や紫外線対策の観点から、日傘の重要性が改めて注目されています。

Wpc.の日傘は、完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50＋*2・遮熱性の高い生地を使用するなど圧倒的な機能性に加え、ファッションアイテムとして楽しめるデザイン性も追求しています。ストレスなく持ち運べる軽量・コンパクトタイプから、実用性に優れたモデル、華やかなテキスタイルデザインの日傘まで、今年も数多くの新作が登場。暑い夏を快適に、自分らしくオシャレに過ごすための”夏の定番アイテム”としてWpc.の日傘を提案してまいります。

そして今回、俳優・アーティスト・ファッションなど、幅広いフィールドで活躍するのんさんをWpc.の新イメージキャラクターに起用いたしました。自由かつポジティブな表現で多くの人々を惹きつけるのんさんの存在は、「傘＝日用品」という固定観念を覆す新しい発想と挑戦を積み重ねてきたWpc.の姿勢と重なると考えています。のんさんを通じて、Wpc.が大切にしてきた想いや世界観を、たくさんの方々へお届けいたします。

傘はもっと自由に、そして使う人の心を動かすファッションアイテムになれる。

ブランドムービーのラストで、のんさんが言い放つ『さあ、かかってこい太陽。』という力強い言葉には、Wpc.の覚悟が込められています。のんさんらしい、明るさとエネルギーにあふれたブランドムービーにも、ぜひご注目ください。

*1 本数値は累計販売数に基づくものであり、同一の方による複数回の購入も含まれるため、実際の購入者数とは異なる場合があります。2019年2月～2025年6月累計販売本数をもとに算出しています(株式会社ワールドパーティーしらべ)。 2025年1月時点の日本の総人口をもとに算出しています(総務省統計局しらべ)。

*2 JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を完全遮光生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。一部シリーズでは完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50＋でないものもございます。

さすだけで最大20℃の差*3を実感！ブランドムービーのストーリー

新ブランドムービーは、「夏はこれ！」と日傘に付いた”Wpc.”のブランドロゴを指差すのんさんから始まります。光が差し込む背景をバックに、手で光を遮りながら歩くのんさんから「猛暑日、頭のてっぺんは50℃以上になる」という、思わずハッとする衝撃の事実が。強烈な日差しが容赦なく照りつける夏のリアルを突きつけます。そこでのんさんが手にするのが、完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50＋*2のWpc.新作日傘「遮光ウォーターペイント(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/81-14301-101)」。水彩絵の具で描いたような、透明感のある夏らしい日傘が、光も紫外線もしっかりブロック。涼しげな表情で、「さすだけで最大20℃の差*3」を実感します。そしてラスト、こちらを真っすぐ見つめるのんさんが言い放つのは、『さあ、かかってこい太陽。』という力強いメッセージ。この一言には”夏を心地よく過ごす”というブランドムービーのコンセプトと、”誰もが傘を自由に楽しんでほしい”というWpc.の想いと覚悟を込めています。「5人に1人が使っているブランド*1」としての信頼を感じられる印象的な締めくくりです。

*3 傘未使用時との比較(頭頂部)

25℃×60％RHの環境下にて、被験者頭頂部から1.5mの距離で約800W/平方メートル に設定された人工太陽照明灯照射15分後の結果

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9nmdwZxFVxo ]

＜ブランドムービー使用日傘＞

【左】〈NEW〉遮光ウォーターペイント／ブルー(税込3,520円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/81-14301-101)

水彩絵の具で描いたような、透明感あふれる夏らしいデザイン。ゴールドの持ち手を組み合わせ、上品なテイストにまとめています

【中央】遮光リムオーガンジープリント／オフ(税込3,740円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/81-11039-101)

傘の縁のオーガンジー生地に、淡いニュアンスタッチのデザインをあしらった、シンプルながらもファッション感度の高い1本。

【右】〈NEW〉遮光ニュアンスフラワー／ピンク(税込3,520円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/81-16396-101)

傘いっぱいに広がる花柄。存在感がありながらも、同系色でまとめることで使いやすく、また大人っぽい印象に。

今年の新作であるWpc.史上、最小の日傘「遮光ミニマ」と、シリーズ累計販売本数150万本を突破*4したタイニーシリーズのなかでも人気の超軽量日傘「遮光エアリアルタイニー」のプロダクトムービーにものんさんが出演。ぜひご覧ください！

*4 2019年2月～2025年7月 タイニーシリーズ累計販売本数(株式会社ワールドパーティーしらべ)

小さくて頼れる。「遮光ミニマ」(税込4,620円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-18355-102)

収納時のサイズが約11.5cmと、Wpc.史上、最小の日傘として登場した「遮光ミニマ」。ムービー内で、のんさんが手にしている缶と同じサイズ感で、小さくても頼れる1本。バッグに入れておけば、いつでも暑さ対策が可能です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G8SuBbBANLw ]

軽くって、実力派。「遮光エアリアルタイニー」(税込4,070円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-12803-102)

重さ147g～(カラーによって多少異なる)の超軽量でありながら、骨の一部に釣り具に使用されるカーボン素材を採用することで、耐久性を維持する実力派日傘。新色としてイエローとサックスを追加し、様々なファッションに合わせやすいニュアンスカラー全10色展開となりました。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=xXqU2oFKs0E ]

注目アイテムをピックアップ！

すぐに使えて、可愛くしまえる。遮光ポシェットタイニー(税込4,950円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-15705-102)

SNSで話題の「遮光ポシェットタイニー」は、長さの異なる2本の紐が付属しており、長い紐は肩掛けに、短い紐はバッグに取り付けることができる便利な2WAY仕様。きれいめカジュアルな日傘です。

新色としてブルーグレーとチャコールが登場し、全6色展開に。

傘屋が作った、かぶる日傘(https://www.wpc-store.com/c/goods/goods-uv)

紫外線・暑さ対策はどんなときでも欠かせません。毎日のお散歩や屋外での作業、小さなお子様との外出など、日傘が使えないシーンには、日傘生地&接触冷感生地を使用したハットをご提案。

“日傘をかぶる”という発想は、20年、日傘を作り続けた私たちの新たなカタチです。

のんさんインタビュー

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=vsVMmC7WfPs ]

―今回、Wpc.日傘のイメージキャラクターとしてお話があった時、どのように感じられましたか？

Wpc.さんの日傘はすごくデザインがかわいくてオシャレで、本当に素敵な日傘ばっかりなのでイメージキャラクターのお話をいただけてとっても光栄でした。

―普段、お出かけの際に日傘を利用されますか？

普段から日焼け対策にはとても気を付けていますので、外に出るときは日傘を使っています。夏はさっとさすだけでちょっと涼しくなるので夏の必需品だなと思っています。

―Wpc.の日傘のどのような点が魅力的だと感じましたか？

Wpc.の日傘は完全遮光という所が魅力的だなと思います。何%とかじゃなくて完全(遮光)100%と書いてあるのがすごく心強くて、夏の日差しに対しても日焼けを防いでくれているなっていう安心も感じますね。撮影で使ってみて驚いたのは「軽さ」。めちゃくちゃ軽いし、バッグの中にも入れやすい。自分が持っているどのバッグにもすっと入る。持ち運びしやすいのがありがたいと思いました。

―今回のムービーは「夏を心地よく過ごす」をコンセプトとしています。のんさんがこの夏にしたいことはありますか？

この夏はお散歩したり、いろんな場所、地方とかにも行って景色を楽しんだりとか、外での体験をたくさんしたいなと思ってますね。今年も猛暑になりそうですが、暑さに負けずに夏を満喫したいなと思っています。

―今回のムービーをご覧になる方々へ、メッセージをお願いします。

みなさん、Wpc.の日傘は日焼け対策はもちろん、夏を涼しく過ごすために欠かせないアイテムです。Wpc.の日傘を持ち歩いて、この夏を心地よく過ごしましょう！

イメージキャラクター・のんさん

俳優・アーティスト。音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活動。

2022年9月、主演映画『さかなのこ』で、第46回日本アカデミー賞「優秀主演女優賞」を受賞。

2025年2月、DMMTVでの実写ドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」。4月、Netflix映画「新幹線大爆破」、9月、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING』、10月、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公開。

2026年1月からTVドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」出演。

音楽活動では、2025年9月、3rdフルアルバム『Renarrate』をリリース。

2024年、第16回伊丹十三賞を受賞。

▼X(https://x.com/non_dayo_ne)

▼Instagram(https://www.instagram.com/non_kamo_ne/)

▼OFFICIAL WEBSITE(https://nondesu.jp/)

販売について

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU