NEXYZ.（ネクシーズ）が備北信用金庫と業務提携





▼株式会社NEXYZ.



事 業 ：エンベデッド・ファイナンス事業



サービス：「ネクシーズZERO」



企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）

151社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社39拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。省エネ設備の導入実績は12万件を突破しており、これによるCO₂排出削減量は累計249万トンに達しています。（2025年12月末時点）また、2020年には環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されており、国内わずか102社の環境トップランナー企業の一員として、責任ある脱炭素支援を行っています。