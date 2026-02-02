こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NEXYZ.（ネクシーズ）が備北信用金庫と業務提携
カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、備北信用金庫（本店：岡山県高梁市 理事長：岡田 誠治）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。
この度の提携で、岡山県内での提携金融機関は3社となりました。
備北信用金庫は岡山県の北西部を中心に、顧客のニーズに合わせた金融商品やサービスの提供を通じて、地元中小企業の経営支援を行っています。その一環として、同金庫が取引先に対して「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営支援を行います。
引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、岡山県のさらなる発展に寄与してまいります。
▼株式会社NEXYZ.
事 業 ：エンベデッド・ファイナンス事業
サービス：「ネクシーズZERO」
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
151社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社39拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
省エネ設備の導入実績は12万件を突破しており、これによるCO₂排出削減量は累計249万トンに達しています。（2025年12月末時点）
また、2020年には環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されており、国内わずか102社の環境トップランナー企業の一員として、責任ある脱炭素支援を行っています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
