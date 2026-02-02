2026年2月2日



PwC、2025年度グローバル従業員意識／職場環境調査を発表

生成AIを日常的に活用する従業員は給与・雇用の安定性・生産性が高い。



一方で、世界の従業員の3分の1は過度なストレスを感じている





業務で生成AIを日常的に活用している人は、活用頻度の低い人と比べて、この1年間で生産性（92%対58%）、雇用の安定性（58%対36%）、給与（52%対32%）のいずれにおいても、向上を実感している割合が高いしかし、生成AIを毎日使用していると回答した従業員は全体のわずか14%にとどまり、過去1年間に自分の業務でAIを活用したと回答した従業員も全体の半数（54%）となっているスキル向上における格差が明らかに。学習や能力開発のための十分なリソースがあると感じている非管理職は全体の51%にとどまる一方で、経営幹部では72%に達している世界の従業員の55%が経済的な負担を経験しており、この割合は2024年の52%から上昇している。また、全体の3分の1は少なくとも週に一度は過度なストレスを感じている





【日本の特徴】

日本では従業員による生成AI活用が遅れており、変革の余地が大きい。過去1年間に業務にAIを活用したと回答した従業員は35%（対、グローバル：54%）であり、生成AIを毎日使用していると回答した従業員はわずか6%（対、グローバル：14%）しかいない日本の従業員は楽観性が極めて乏しい。自身の役割の将来に対して強く楽観的な見方をしている従業員は19%にとどまり、グローバルの53%から大きく引き離されている。この傾向は経営幹部、管理職、非管理職全ての職階で見られ、不確実な未来への対処は優先度を上げて取り組むべきと思われる日本の従業員で、直属の上司を信頼していると回答したのは全体の33%（対、グローバル：58%）と低い。経営陣への信頼はさらに低く25%（対、グローバル：51%）となっている。直属の上司、また経営幹部への信頼度が高い従業員は、低い従業員と比べてモチベーションが高いことが分かっており、透明性のあるコミュニケーションから生まれる信頼の構築が求められる従業員の長期目標に対する理解・共感には課題があり、日本ではさらに顕著。経営幹部ですら50〜60%程度にとどまり（対、グローバル：約70%程度）、非管理職に至っては20〜30%程度（対、グローバル：約50〜60%程度）であるAIの進化と価値観の変化が大きい中で企業を変革するには、心理的安全性は欠かせないが、職場の実態はそれとは程遠い。職場で新しいアプローチを試すことに安全性を感じている従業員はグローバルでも56%しかおらず、日本ではさらに低く33%となっている





PwCは、48の国と地域、28のセクターにわたる約5万人の従業員を対象とした、グローバル従業員意識／職場環境調査「希望と不安」（2025 Global Workforce Hopes and Fears Survey）を、2025年11月に公開しました。また、日本の状況について加筆した日本版レポートを、本日公開しました。



本レポートでは、AI時代における従業員の意識や職場環境の変化をまとめています。AIの影響が拡大し、将来への期待が不安を大きく上回っている一方で、AIの日常的な活用度は依然として高くありません。特に日本企業はグローバルと比較してAI活用が遅れており、変革の余地が大きいことが明らかになりました。



従業員の多くはAIによる生産性や仕事の質の向上を実感しつつも、経済的・精神的な負荷や将来への不確実性も感じています。モチベーションを高めるためには、「信頼」「組織風土」「方向の明確性」など、リーダーによる積極的な働きかけが不可欠です。特に若手や経験の浅い従業員へのサポート、スキルアップの機会提供、心理的安全性の確保が重要な課題として浮かび上がっています。



本レポートでは、AI時代において従業員の意欲を高め、組織の成長を実現するための6つのアクションを提言しています。企業がこれらの課題にどう向き合い、変革を推進できるかが、今後の競争力を左右するポイントとなるでしょう。



日本版レポートの詳細はこちら（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/hopes-and-fears2025.html）を参照下さい。

以上

​​​​​​

