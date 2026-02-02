こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」を提供開始
〜 必要な有償オプションを簡単に追加し、電子化業務を効率化 〜
リコージャパン株式会社（社長執行役員 : 笠井 徹）は、リコー製複合機や業務用イメージスキャナー「RICOH fi Series」と連携するクラウド型のスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」を2026年2月6日より提供開始します。
近年、働き方の多様化や人手不足を背景に、紙帳票の電子化需要が高まっています。リコージャパンは、これまで電子化業務を効率化するスキャンアプリケーションのラインアップを充実させてきました。このたびリリースする「RICOH Scan Suite」は、基本パッケージとアプリケーションごとに選択して追加できる有償オプションで構成され、お客様が必要なスキャンアプリケーションをこれまで以上に分かりやすく選択して利用できるアプリケーションです。
基本パッケージには、Scan to My Mail/Scan to Share Mail機能を標準で搭載。メールサーバーの準備や設定をすることなく、手軽にスキャンデータをメール送信することができます。OCRにも対応し、テキスト付PDFの生成や複合機上でのファイル名の付与も可能です。
有償オプションの第一弾としては、複合機やスキャナーからお客様が契約しているクラウドストレージへ直接スキャンデータを保存でき、かつPCレスでクラウドストレージ内のデータを印刷できる「カンタンストレージ活用オプション」を提供開始します。これまで提供してきた「RICOH カンタンストレージ活用シリーズ」はクラウドストレージごとに契約が必要でしたが、一つの契約で複数のストレージサービスとの連携が可能になります。また、Ｓｋｙ株式会社の営業名刺管理サービス「SKYPCE」と連携する「SKYPCE連携オプション」もあわせて提供開始します。複合機やスキャナーで名刺を一括スキャンし、SKYPCEに直接登録することができます。SKYPCE に登録された名刺は企業データベースと連携され、顧客情報の共有・活用による営業効率の向上に貢献します。
さらに今後、スキャン業務の効率化を実現するアプリケーションや連携サービスの、順次追加を予定しています。
リコーは今後も人にやさしいデジタルで“はたらく”に寄り添い、お客様がはたらく歓びを感じる、そのお手伝いをします。
＊PDFは、Adobe PDFです。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
報道関係のお問い合わせ先
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
お客様の問い合わせ先
https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/scan_suite_form
関連リンク
「RICOH Scan Suite」サイト
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-scan-suite
リコージャパン株式会社（社長執行役員 : 笠井 徹）は、リコー製複合機や業務用イメージスキャナー「RICOH fi Series」と連携するクラウド型のスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」を2026年2月6日より提供開始します。
近年、働き方の多様化や人手不足を背景に、紙帳票の電子化需要が高まっています。リコージャパンは、これまで電子化業務を効率化するスキャンアプリケーションのラインアップを充実させてきました。このたびリリースする「RICOH Scan Suite」は、基本パッケージとアプリケーションごとに選択して追加できる有償オプションで構成され、お客様が必要なスキャンアプリケーションをこれまで以上に分かりやすく選択して利用できるアプリケーションです。
有償オプションの第一弾としては、複合機やスキャナーからお客様が契約しているクラウドストレージへ直接スキャンデータを保存でき、かつPCレスでクラウドストレージ内のデータを印刷できる「カンタンストレージ活用オプション」を提供開始します。これまで提供してきた「RICOH カンタンストレージ活用シリーズ」はクラウドストレージごとに契約が必要でしたが、一つの契約で複数のストレージサービスとの連携が可能になります。また、Ｓｋｙ株式会社の営業名刺管理サービス「SKYPCE」と連携する「SKYPCE連携オプション」もあわせて提供開始します。複合機やスキャナーで名刺を一括スキャンし、SKYPCEに直接登録することができます。SKYPCE に登録された名刺は企業データベースと連携され、顧客情報の共有・活用による営業効率の向上に貢献します。
さらに今後、スキャン業務の効率化を実現するアプリケーションや連携サービスの、順次追加を予定しています。
リコーは今後も人にやさしいデジタルで“はたらく”に寄り添い、お客様がはたらく歓びを感じる、そのお手伝いをします。
＊PDFは、Adobe PDFです。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
報道関係のお問い合わせ先
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
お客様の問い合わせ先
https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/scan_suite_form
関連リンク
「RICOH Scan Suite」サイト
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-scan-suite