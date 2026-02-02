【小樽発着】新日本海フェリー″往路・新造船けやき″乗船！～空・海・花青の三重奏～大阪・ネモフィラ祭りと万博記念公園散策4日間 団体旅行発売開始！

株式会社ＳＨＫライン

春の日差しがきらめく4月、空の青、海の青、そして一面のネモフィラ畑の青が織りなす三位一体の青の絶景として関西屈指の人気イベントネモフィラ祭りと、1970年に開催された日本万国博覧会の象徴太陽の塔がある万博記念公園散策コースを発売いたしました。

往路は新造船・けやき、復路は従来船・あかしあ乗船となります。新旧各船をお楽しみいただけます。

この機会に春の船旅に出かけませんか。

♦新日本海フェリー

新日本海フェリー（イメージ）

船室は、選べる3タイプ

ご希望の部屋タイプでご予約ください。

リーズナブルな相部屋 ツーリストＡ

1人用スペース ツーリストＳ

ゆっくり寛ぐ個室 ステートＳ/Ｂ

※写真はすべて往路けやきとなります。

船室・ツーリストＡ（イメージ）船室・ツーリストＳ（イメージ）船室・ステートＳ（イメージ）

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

♦大阪観光

レストラン有料（イメージ）大浴場（イメージ）大阪まいしまシーサイドパーク ネモフィラ祭り2026

遠くには明石海峡大橋を望む海辺より心地よい潮風を感じながら１００万株の青い花がお出迎え。大阪の春の一大イベント

（イメージ）万博記念公園

1970年大阪万博の象徴「太陽の塔」と、四季折々の花々が楽しめる美しい公園

♦旅行商品について

（イメージ） 写真提供：大阪府（イメージ） 写真提供：万博記念公園マネジメント・パートナーズ

～「空・海・花」青の三重奏～ 大阪・ネモフィラ祭りと万博記念公園散策4日間

出発日 2026年4月22日(水)

ご旅行代金 おひとり様あたり/船室タイプ（往復）

※大人・小人同額 ※税込価格

※ステートＳ/Bは、1名様利用不可（2名様以上1室でお申し込みください）

船室・ツーリストＡ利用 43,800円

船室・ツーリストＳ利用 57,800円

船室・ステートＳ/Ｂ利用 68,300円

※ホテル１名様１室利用 ＋2,000円

食事 朝1回

行程

各所要時間は滞在予定時間です。道路状況等、都合によって異なる場合もございます。

旅行代金に含まれるもの

新日本海フェリー往復乗船代・ホテル宿泊代（1泊）・食事代(朝1回)・バス代(3日目)・入場料（舞洲ネモフィラ祭り・万博記念公園）・消費税等諸税

添乗員/同行

お申込みはご出発の１４日前までとなります。

最少催行人数２５名様

ネモフィラの見頃は4月～5月中旬ですが 、気象状況によりお楽しみいただけない場合もございます。

画像は全てイメージです。

詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/

同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。