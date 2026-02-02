ECOMMIT と南さつま市が「資源循環等の推進」に関する連携協定を締結

株式会社ECOMMIT

循環型社会に向けた不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する株式会社ECOMMIT（本社： 鹿児島県薩摩川内市、代表取締役 CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）と、鹿児島県南さつま市（市長：本坊 輝雄）は、包括的な連携のもと相互に協力し、資源循環等を推進することを目的として「資源循環等の推進」に関する連携協定を締結いたしました。

取り組みについて

本協定により、令和8年2月2日から、ECOMMITが運営する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」の不要品回収ボックスを、市内8拠点に設置し、ご家庭で不要になった衣類などを廃棄するのではなく、リユースへと繋げる仕組みを提供することで、地域全体で資源循環に取り組みます。

「PASSTO（パスト）」で回収された不要品は、ECOMMITの循環センターで選別され、国内外でリユース品として再流通させるほか、リユースが難しいものはリサイクルパートナーを通じて再資源化等を行います。またトレーサビリティシステムにより、再流通先をデータで管理しているため、廃棄を最小化できているかを常に可視化し、透明性の高い循環を実現することができます。

今後もECOMMITと南さつま市が連携しながら、市民の皆様の身近な生活導線上に、資源循環の入口を創出することで、気軽に資源循環に取り組める環境づくりを行ってまいります。

連携協定について

■協定の名称

「資源循環等の推進」に関する連携協定



■締結日

令和8年2月2日



■連携内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67508/table/152_1_072efda52bbd3f1c60591c397bac647c.jpg?v=202602021051 ]

「PASSTO」について

捨てない社会をかなえる「PASSTO（パスト）」～ あなたの街の循環ステーション ～

「PASSTO」は、 “PASS TO”を短縮した造語で、「次の人に渡す、未来へつなぐ」を意味しています。PASSTOは、生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、使わなくなった不要品を「回収」し、最適な使い道の「選別」、再活躍させる「リユース・リサイクル」の循環をつくります。PASSTOでお預かりした衣類のリユース・リサイクル率は約98％。単純焼却された場合と比べて、CO2排出量の削減にも貢献しています。

PASSTO official website : https://www.passto.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/passto.jp

PASSTOコンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA

ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国7箇所に自社の循環センターを持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

（１） 会社名：株式会社ECOMMIT

（２） 代表取締役CEO：川野 輝之

（３） 所在地：鹿児島県薩摩川内市水引町2803

（４） URL： https://www.ecommit.jp/

（５） 設立： 2008年10月1日

（６） 事業内容：循環型社会に向けたインフラ・システム開発およびリユース・リサイクル事業



南さつま市について

https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/