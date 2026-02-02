【新発売】ナイトケア発想のボディ＆ハンドクリーム HUE NightCare Moonveil を2026年2月24日に新発売。

美容の土台は「眠り」にある。

株式会社ナンバースリー

そんな考え方から生まれたのが、ナイトケア発想のボディ＆ハンドクリーム 「HUE NightCare Moonveil（ナンバースリーヒュウ ナイトケア ムーンヴェール）」です。

冬の乾燥ダメージが残り、春のゆらぎが始まる2月。

手肌と気持ちを同時に整える“夜のケア”として、美容師をはじめ、手を酷使するすべての人に向けて発売します。

なぜ今「睡眠×手肌ケア」なのか

近年、「睡眠の質」が美容や健康に与える影響が注目されています。

特に日本人は、世界的にも睡眠時間が短いといわれており、十分な回復ができないまま日々を過ごす人が増えています。

また、コロナ禍以降の手洗い・消毒習慣の定着により、職業や性別を問わず、慢性的な手荒れ・乾燥に悩む人も多いのではないでしょうか。

中でも美容師にとって、手荒れは長年の課題であり、仕事のパフォーマンスや継続にも影響を与える問題です。

ヒュウナイトケア ムーンヴェールは、夜に“休ませ、整える”ケアという新しい発想から生まれました。

コンセプト

「優眠美容/夜、眠るだけで美しく」

一日の終わりに手肌を包み込み、自然と深呼吸したくなるような静けさをもたらすナイトケア。

夜のケアを軸にしながら、べたつかない処方で日中にも使える二面性を持たせ、生活の中に無理なく取り入れられる処方にしました。

サロンから広がる、新しい提案価値

ハンドクリームの枠を超えた、新しいケア体験。

一日のどの瞬間も手肌と心を軽くしてくれる、やさしさのヴェール。夜を越え、明日の手肌と心を整えます。そして睡眠と美容をつなぐコミュニケーションを、サロンから生み出し、髪だけでなく、生活に寄り添う存在へ。

ヒュウナイトケア ムーンヴェールは、サロンの提案価値を広げます。

【商品概要】

商品名：HUE NightCare Moonveil

hinoki（香りあり）／fragrance free（香料不使用）

内容量：80g/400g

発売日：2026年2月24日

環境への取り組み

ヒュウナイトケア ムーンヴェールのキャップには、カーボンキャプチャーキャップを採用しています。従来のプラスチックとは異なり、大気中および産業由来の温室効果ガスを原料とするペレット素材が使われており、この素材は、製造時に発生する以上の温室効果ガスを大気から除去し、ネット・マイナス排出（マイナスカーボン）を実現しています。

また、パウチや嵌合容器では、石油由来プラスチックの使用量を削減し、植物由来のバイオマスプラスチックを採用しています。これにより、CO2排出量の削減にも貢献しています。（※本表示はISO14021に基づいています。）

ナンバースリーのクリーンビューティーは、当社が掲げるVISIONやMISSIONを遂行していくためのCORE VALUEです。

1.Clear - 有害物質を排除。

2.Less is More - シンプルかつ効果的。

3.Ethical & Environmentally Conscious - 倫理的で環境負荷の少ない製品。

4.Animal-friendly - 動物実験なし。

5.Naturality - 自然由来の成分を使用。

ナンバースリーは製品開発を、このクリーンビューティの基準をもとに行っています。

