曲がる！広がる！挟める！伸びる！見て見ぬしてた、そのホコリに。「のびのび天井ホコリごっそり職人」を2月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、ごっそり職人シリーズから高所のホコリを効率よくごっそり取る「のびのび天井ホコリごっそり職人」を2026年2月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/goods/18831

天井、壁、照明、カーテンレール…。

気にはなるけど、脚立を出すのはちょっと面倒。そんな“高いところのホコリ問題”をスパッと解決！

ごっそり！のび～る！曲げて、挟んで、思いのまま。

柄は最大 約177cm まで伸びる伸縮タイプ。脚立に上らなくても、天井や壁の上部、ライトまわり等の高所のホコリまでラクラクお掃除できます。縮めれば 約53cm になり、ハンディーモップとしても使えるのが便利なポイント。使い終わったら縮めてコンパクトに。フック穴付きなので収納もスマート。ブラシ2個付き。

角度調節もワンタッチ！ボタンを押すだけで3段階の角度調節が可能。手首を無理にひねらず、ラクな姿勢でお掃除できます。

ブラシ部分はワイヤー入り。角度や形を自由に変えられるので、壁や天井をワイドに挟んだり、カーテンレールや照明を包み込むようにしたり、エアコンやインテリアの凹凸にもフィットします。

導電性繊維入りで、ホコリをしっかりキャッチ！

ブラシには、導電性繊維を使用。舞い上がりがちなホコリもしっかり絡め取って逃しません。「なでるだけ」で、ごっそり♪ブラシを、サイドに2個はめ込むと、長いブラシに。壁や天井など幅広い場所にも便利です。

「あとでやろう」を「今やろう」に変えてくれる一本。

のびのび天井ホコリごっそり職人で、毎日のちょい掃除を、もっとラクに、もっと快適に。

【商品情報】

【NEW】「のびのび天井ホコリごっそり職人」

価格：1,628円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/18831

販売先：全国のホームセンター・専門店など

【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp