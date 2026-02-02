¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤È¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×Äù·ë
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂæÅì¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾±º¹¯»ì)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤È¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÅì¶èÌò½ê¤Ë¤Æ¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢ËÜ¶¨Äê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÅì¶èÌ±¤ÎÇ¥¿±´ü¤«¤é»Ò°é¤Æ´ü¤Þ¤Ç¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤À¤È»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê°é»ùÍÑÉÊ¤Î³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¹ÖºÂ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤ä»Ò°é¤Æ¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡×ÆÏ¤±¤ë½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÂæÅì¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂæÅì¶è¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁêÃÌ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤æ¤ê¤«¤´¡¦¤¿¤¤¤È¤¦ÌÌÀÜ²ñ¾ì¡×¤Î»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î°é»ù¾ðÊó¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½Ð»º½àÈ÷¤ä°é»ù¤ËÌòÎ©¤ÄÅö¼Ò¼çºÅ¤Î¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤·¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÉáµÚ·¼È¯¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶è¤ÎÊÝ·ò»Õ¤ÈÅö¼Ò¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥°¥Ã¥º¤Î°ÂÁ´¤Ê»ÈÍÑÊýË¡¤äÇ¥»ºÉØ¤ÎÊý¡¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤äÀÜÅÀ¤Î³ÈÂç¡¢¹ÖºÂ¼õ¹Öµ¡²ñ¤Î³È½¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂæÅì¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤ÆËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹Êó ÀÄ»³
TEL¡§03-5828-7607
Mail¡§pr@combi.co.jp
¡Úº¸¡ÛÂæÅì¶èÄ¹¡¡ÉþÉôÀ¬É×¡¡¡¡¡Ú±¦¡Û¥³¥ó¥ÓêÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾±º¹¯»ì
