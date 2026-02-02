2/18(水) 脱・現状維持！CVRと回遊率を最大化するレコメンド戦略

株式会社DGビジネステクノロジー

デジタルビジネス総合支援を手掛ける株式会社DGビジネステクノロジー（デジタルガレージグループ会社 /本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：清水 和徳）は、2026年2月18日（水）に無料オンラインセミナー「脱・現状維持！CVRと回遊率を最大化するレコメンド戦略～成果を出しているECサイトの「ベストプラクティス」を公開～(https://naviplus.dgbt.jp/event/20260218.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)」を開催します。

■セミナー概要

ECサイトにおける「レコメンド活用」は、回遊率や購買単価、CVR向上に直結する重要施策です。一方で、多くの企業が「最適な出し方がわからず導入時のまま」「設定やチューニングが属人化している」「導入後の効果検証が不十分」といった課題を抱え、そのポテンシャルを活かしきれていません。

本セミナーでは、NaviPlusレコメンドの最新機能・アップデートを中心に、AIを活用したレコメンドロジックの考え方や、実際に成果につながった改善事例を交えながら解説します。

「とりあえず導入している」状態から脱却し、CVR・客単価・LTV向上につなげるための具体的な活用ポイントや、明日から実践できるレコメンド改善のベストプラクティスをご紹介します。

レコメンドの効果を最大化し、売上と顧客体験の両立を実現したいEC・マーケティング担当者の方に最適な内容です。

■こんな方におすすめ

■開催概要

- レコメンドを導入しているが、効果検証や改善ができていない- 商品点数・カテゴリが多く、最適な出し分けに悩んでいる- AIを活用した高度なレコメンドや、他社の成功事例に興味がある

タイトル：脱・現状維持！CVRと回遊率を最大化するレコメンド戦略

～成果を出しているECサイトの「ベストプラクティス」を公開～

日 時 ：2026年2月18日（水）12:00～12:30

会 場 ：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費 ：無料（事前登録制）

定 員 ：50名

主 催 ：株式会社DGビジネステクノロジー

参加方法：以下のイベント紹介ページよりお申し込みください。

https://naviplus.dgbt.jp/event/20260218.html(https://naviplus.dgbt.jp/event/20260218.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

注意事項：株式会社DGビジネステクノロジーの同業の方、および個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

【DGビジネステクノロジーについて】https://www.dgbt.jp(https://www.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

DGビジネステクノロジー（DGBT）は、デジタルガレージグループのデジタルビジネス総合支援企業です。戦略支援、システム戦略、デジタルマーケティング、セキュリティ、データ活用など、多彩なソリューションを組み合わせ、戦略策定から販促、購入、リピートまで、コマースやデジタルビジネスのあらゆるプロセスを包括的に支援し、事業者の成長を後押しします。また、グループ戦略「DG FinTech Sift」をもとに、決済事業を展開する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとDGBTの両輪体制で、事業者のビジネス最大化と経営基盤の強化を支援します。