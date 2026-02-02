【創刊40周年攻勢】第１弾は名作『団地ともお』の小田扉先生が巻中カラー＆読切で本誌初登場!! 漫画誌「JOUR3月号」2月2日発売

株式会社双葉社

JOUR3月号より、創刊40周年を祝う新作が続々！ JOUR創刊40周年攻勢第１弾として、奇才・小田扉先生が本誌初登場。唯一無二の世界観で描く、愛をテーマにした特別読切を掲載。

また、『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』のTVアニメ放送を記念して、岩飛猫先生が番外編を描き下ろし！ まだ恋人になる前のふたりのやりとりを、アニメとあわせてぜひお楽しみください。

そして、『保健師がきた』と『殿さまとわたし』は、いよいよ最終回を迎えます。感動のフィナーレをお見逃しなく！

●JOUR創刊40周年攻勢 第1弾!! 小田扉先生『もう1人いる！』

JOUR創刊40周年攻勢、その記念すべき第１弾として、名作『団地ともお』(小学館)の小田扉先生が巻中カラー・読切21pで本誌初登場！

とある3人家族に降りかかった、奇妙な出来事とは…？ ちょっと不思議、ちょっとシュール、そして唯一無二の読後感をもたらす、小田扉流「愛の物語」をご堪能ください。

●TVアニメ好評放送中！ 『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』描き下ろし番外編掲載

TOKYO MXほかにてTVアニメが絶賛放送中の『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』。放送を記念し、描き下ろし特別番外編5pを掲載！

探偵事務所の事務員として働きはじめた夜香さんは、上司である透乃眼さんの言葉に一喜一憂…？ まだ付き合う前、上司と部下だったころの初々しい距離感のふたりをぜひお楽しみください。

＜『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』あらすじ＞

おっとりタイプの人間女性・夜香さんの勤め先は探偵事務所で、その主はスマートで優しい「透明男」の透乃眼さん。探偵業にぴったりの能力ですが、たとえ姿を消しても、目の見えない夜香さんには不思議と居場所がわかってしまうのです。彼女の”見えない”魅力に惹かれ、透乃眼さんは今日もぐいぐいエスコートしてくれて…!? 天邪鬼な人間男性やアネゴ肌な獣人、個性的な同僚に見守られながら赤面オフィスワーク!! 【紳士な人外×目の見えない女性】のほっこり×じれキュン＝尊くて息ができない透明度100％ラブコメディ!!

●『保健師がきた』＆『殿さまとわたし』堂々完結！

新米保健師の奮闘を描いた『保健師がきた』と、定年退職して「殿さま」のごとく振舞う父親との関係を描いた『殿さまとわたし』の2作が今号で最終回！

『保健師がきた』では、超スポコン精神で成長してきた主人公・サンゴの「全力」に潜む危うさが爆発――!? 保健師として、もうすぐ3年目を迎えるサンゴは、ネパール人の妊婦を担当することに。しかし、文化や言葉の壁にぶち当たり…？ サンゴの成長物語の行く末はいかに！

共感大のファミリーバトル漫画『殿さまとわたし』は、いよいよその戦いに終止符が…？ 父親の最期が近づくのを見守る史子たち。「殿さま」との別れの時は刻々と迫り――。感動の最終回をお見逃しなく！

＜『保健師がきた』あらすじ＞

「夜明けの図書館」の作者が描く保健師漫画！ 新人の三御一花（通称：サンゴ）は、行政保健師として、地域に在住する乳幼児から高齢者までを対象に、医療・健康に関する活動や社会福祉に関する活動を行う。サンゴの実地指導者・七海さやかは元ヤンキーらしいが、アドバイスはいつも的確だ。「誰ひとり取りこぼさない」が七海の口癖。そんな先輩に厳しく見守られながらサンゴは、子育てに不安を抱えるママ、メタボの独身男性などの問題に一緒に伴走し解決していく。サンゴの粘りと根性に大注目のお仕事漫画！

＜『殿さまとわたし』あらすじ＞

長年父・母を介護し支えてきた著者の経験をもとに、父と娘の介護をめぐる奮闘記をフィクション化。主人公・史子は、ある時から典型的な昭和の父＝殿さまのような父をひとりで介護する事態に。ワガママ、暴言、独断専行などなど…殿さまの横暴と闘っていくファミリードラマ。

□JOUR公式HP

https://www.futabasha.co.jp/magazine/jour

□JOUR編集部公式X

@JOUR_hensyuubu(https://x.com/JOUR_hensyuubu)

【雑誌概要】

JOUR 2026年3月号

発売日：2026年2月2日

定価：700円（税込）

判型：A5判

発行元：株式会社双葉社