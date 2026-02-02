¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸¡Û2025Ç¯ÅÙ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¤Î·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¹Ö±é²ñ¡Ê2/25 ÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ë
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅ¬¹çÇ§Äê¶¨²ñ¡ÊJAB¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½¡ÊJQA¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¤Î·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¹Ö±é²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢·×Â¬Ê¬Ìî¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ÎÉáµÚ¡¦·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯ÅÙ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡Ö·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¹Ö±é²ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°ËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·×ÎÌÉ¸½à¤òÃ´¤¦8µ¡´Ø¤¬¡¢ISO 9001¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àµ¬³Ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ö¹à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¬Äê¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢´ðÁÃ¤«¤éÀµ¤·¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¹Ö±éÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯ÅÙ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¤Î·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¹Ö±é²ñ
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§¡¡2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë10:30¡Á16:40¡Ê10:15¤è¤êÀÜÂ³²ÄÇ½¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¡¦³Æ¼ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¿³ºº°÷¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊISO 9001¡¢IATF 16949¡¢JIS Q 9100¡¢ISO 13485¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉôÌç¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÉôÌç¤Ë½êÂ°¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÆâÉô´Æºº¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
³«ºÅ·Á¼°¡¡¡§¡¡Webex¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡§¡¡1,000Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡¡¡§¡¡°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Àè¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jqa.jp/service_list/measure/topics/topics_me_471.html
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥×¥í¥°¥é¥à
10:30¡Á¡¡³«²ñ°§»¢¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Û
¹Ö±é¡10:35¡Á
¡¡¹ñ²È·×ÎÌÉ¸½à¤È¤½¤Î¹ñºÝÆ±ÅùÀ¡ÚNMIJ¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ·×ÎÌÉ¸½àÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡Û
¹Ö±é¢11:15¡Á
¡¡·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥é¥Ü¥é¥È¥êÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÚJAB¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅ¬¹çÀÇ§Äê¶¨²ñ¡Ë¡Û
¡¡µÙ·Æ
¹Ö±é£13:00¡Á
¡¡JCSS¡Ê·×ÎÌË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹»Àµ»ö¶È¼ÔÅÐÏ¿À©ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚNITE¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡Ë¡Û
¹Ö±é¤13:30¡Á
¡¡·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈË¡Äê·×ÎÌ¡ÚJAMP¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·×ÎÌ¿¶¶½¶¨²ñ¡Ë¡Û
¹Ö±é¥14:00¡Á
¡¡·×ÎÌ¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È²½³ØÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¸½àÊª¼Á¡ÚCERI¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í²½³ØÊª¼ÁÉ¾²Á¸¦µæµ¡¹½¡Ë¡Û
µÙ·Æ
¹Ö±é¦14:50¡Á
¡¡ÆüËÜÉ¸½à»þ¤È¼þÇÈ¿ô¹»Àµ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÏÃÂê¡ÚNICT¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡Ë¡Û
¹Ö±é§15:15¡Á
¡¡·×Â¬´ï¤Î´ÉÍý¤È¹»Àµ¾ÚÌÀ½ñ¤Î³èÍÑ¡ÚJQA¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½¡Ë¡Û
¹Ö±é¨15:45¡Á
¡¡¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ ¡½ ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¼è¤ê¤Þ¤È¤á ¡½¡ÚJAC¡ÊÆüËÜÇ§Äêµ¡´Ø¶¨µÄ²ñ¡Ë¡Û
¡¡¼Áµ¿±þÅú
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎJQA¤Î°ÆÆâ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jqa.jp/service_list/measure/topics/topics_me_471.html
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡ÊNITE¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡NITE¤Ï¡¢¾¼ÏÂ3Ç¯¡Ê1928Ç¯¡Ë¤Ë¾¦¹©¾Ê¡Ê¸½ºß¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Í¢½Ð¸¨¿¥Êª¸¡ºº½ê¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤¬90Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£NITE¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê½ê´É¤Î¹ÔÀ¯¼¹¹ÔË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤äÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¶ÈÌ³¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ°ÂÁ´¡¦²½³ØÊª¼Á´ÉÍý¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦Å¬¹çÀÇ§Äê¡¦¹ñºÝÉ¾²Áµ»½Ñ¤Î5¤Ä¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢³Æ¼ïË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¯¶ÈÌ³¤ä¿³ºº¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç§Äê¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊIAJapan¡Ë¤Ï¡¢¸øÅªÇ§Äêµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢»î¸³½ê¡¦¹»Àµµ¡´Ø¡¦À½ÉÊÇ§¾Úµ¡´Ø¡¦É¸½àÊª¼ÁÀ¸»º¼Ô¤ò¹ñºÝµ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§Äê¤·¡¢»î¸³¡¦¹»Àµ¥Ç¡¼¥¿¤Î¿®ÍêÀ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JCSS¡ÊJapan Calibration Service System¡¢·×ÎÌË¡¤Ë´ð¤Å¤¯·×ÎÌË¡¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£À©ÅÙ¡Ë¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¹»Àµ»ö¶È¼ÔÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀ½ÉÊÉ¾²Áµ»½Ñ´ðÈ×µ¡¹½¡¡Ç§Äê¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.nite.go.jp/iajapan/contact/index.html
