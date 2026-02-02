「2025年度マネジメントシステムのための計量トレーサビリティ講演会」開催のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）計量計測部門は、独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）および公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB）との共催による無料WEB講演会「2025年度マネジメントシステムのための計量トレーサビリティ講演会」を、2026年2月25日（水）に開催いたします。

日本の計量標準を担う機関が計量トレーサビリティの普及・啓発を目的として2011年度より毎年行っている本講演会は、開催以来、延べ1万人以上の方々にご参加いただいております。

ISO 9001などのマネジメントシステム規格の要求事項の一つである「測定のトレーサビリティ」に焦点をあて、試験所認定制度や試験所・校正機関の能力に関する国際規格であるISO/IEC 17025をはじめとした計量トレーサビリティについて、正しく理解いただくために、さまざまな視点から情報をご紹介いたします。

WEB配信のため、世界中のどこからでもご参加いただくことができ、計量トレーサビリティの専門家へのチャットによる質問も可能です。また、講演会終了後には、参加者の方々から寄せられた質問に対するQ&A集のご提供も予定しています。

この機会にぜひご参加ください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/425_1_4b4a40dc2188009f7892743613f9ae14.jpg?v=202602021051 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001や ISO 14001をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。