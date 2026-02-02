【誕生日・記念日・プロポーズ】客室を華やかに演出する〈バルーンデコレーションプラン〉が2月上旬から販売開始 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)では、誕生日をはじめ、プロポーズといった人生の特別な瞬間を彩る「バルーンデコレーションプラン」の新サービスを2月上旬からスタート致します。シーンに合わせて選べるプランで、想いをかたちにする滞在をご提案致します。

バルーンデコレーションは選べる2つのプランから

プロポーズ・デコレーション

大切な想いを伝えるプロポーズの瞬間を、当館のモダンな客室を活かした特別な空間演出のデコレーションです。いつまでも心に残る最高の思い出となるバルーン演出をご用意しています。ご要望に合わせて記念日[ANNIVERSARY]の文字バルーンの装飾も対応可能です。

バースデー・デコレーション

シャンパンピンクのプロポーズ・デコレーションとタオルスワン

一年に一度の誕生日を、心から祝うサプライズは、年齢や性別を問わず、シンプルながらも華やかさを感じられる装飾と演出をご用意。主役の方の笑顔とともに、記憶に残るバースデーのひとときをお楽しみいただけます。装飾のカラーや文字・数字など、お客様のご希望に応じたカスタマイズにも対応可能です。

バルーンデコレーション対象客室

ブルー×ホワイト×シルバーのバースデー・デコレーション

バルーンデコレーションは、各館それぞれ2タイプの客室を対象にご用意しております。

イーストウイング館では、「イーストウイング・ツインAタイプ」および「ダブルルーム」の2種。

本館では、「スイート・コーナー」または「ツイン・デラックス」よりお選びいただけます。

その他オプションメニュー

ツイン・イーストウィングAダブルルームスイート・コーナーツイン・デラックス

記念日のひとときを、より特別で忘れられない瞬間を演出できる、「バースデーケーキサービス」や「フラワーサービス」をはじめとする有料オプションをご用意しております。お客様の大切な想いに寄り添い、ワンランク上のサプライズ演出をお手伝い致します。

ラグナガーデンホテルとは

バースデーケーキサービスフラワーサービス ※各種プランがございます。

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。広々としたラウンジや県内最大級のプールが開放感溢れ、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

館内には、和・洋・中・網焼の4種のレストランに加え、最上階のバーラウンジでは美しいサンセットを眺めながら贅沢なひとときをお楽しみいただけます。ファミリーから記念日旅行まで、幅広いシーンで楽しめるホテルです。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510