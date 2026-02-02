新潟県村上市山北地区の「さんぽく活性化協議会」は、地球温暖化や人口減少などの社会課題の解決に向けた活動の一環として、同地区をより広く知っていただくための写真展を東京都台東区にて開催いたします。

《開催期間》

2026年2月5日（木）～2月11日（水）11:00～17:00

※最終日11日(水)16:00まで

《開催場所》

CPK GALLERY （日本コパック株式会社1階 https://www.copack.co.jp）

〒111-8625 東京都台東区柳橋1-28-1 03-5809-1812

●「さんぽく」とは

新潟県最北に位置する村上市山北地区のことです。「さんぽく」では、森・川・里・海が近接しており、ここで暮らす人々は自然と生態系を大切にしつつ、独自の文化、生業を営んできました。地形や生態系など

自然の特徴によって区切られた地域をバイオリージョン（生物文化地域）と呼びますが、そのオンリーワンの独自性の高い社会資源を融合した循環型社会システムに基づく「さんぽく」の生活圏をご覧ください。

●「さんぽくフォトコンテスト」とは









新潟県村上市山北地区の地域の自然と文化を楽しみながら撮影作品をインスタグラムで投稿していただくイベントです。

さんぽくバイオリージョナリズム公園とは、新潟県村上市山北（さんぽく）地区の自然資源や文化、歴史および技術など、当地の地域特性を反映した公園ゾーンのことです。このフォトコンテストは、公園内のありのままの姿を多くの皆様にご紹介し、さんぽく地区を訪問したいと思ってもらえるような写真展を開催したいという思いから企画いたしました。

●いきもの写真家 平井佑之介氏の作品展





【さんぽく活性化協議会】

新潟県村上市府屋６－２ 会長 佐藤 栄作









私共の協議会は、村上市山北地区の各産業に携わる方々と連携し、山北地区の各産業に携わる方の所得向上や新たな雇用確保および都市農村交流を促進することで、山北地区の地域活性化に寄与することを目的としております。応援、どうぞよろしくお願いいたします。

【特定非営利活動法人ウォーターズ・リバイタルプロジェクト】

川を地域の「顔（ブランド）」として磨き上げることで関係人口を増やし地域経済を活性化する活動を推進します。流域自治体と共に、豊かな環境と地域文化が生み出すビジネスをプロデュースしています。