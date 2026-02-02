こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ドライブスルー モバイルオーダーキャンペーン」2月から期間限定でスタートMyマクドナルド リワードポイントで「ビッグマック型フードトレイ」など車内で楽しめるオリジナルグッズが抽選で当たる！
神木隆之介さんらが出演するドライブスルー モバイルオーダーの楽しさを描いた新TVCM 2月5日(木)から放映開始
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、ドライブスルーでのモバイルオーダーをより多くの方にご利用いただきたいとの想いから、マクドナルド公式アプリを通じた商品のご購入でポイントを貯めて各種リワード(特典)と交換できる、リワードプログラム「Myマクドナルド リワード」のポイント※1で、車内で使えるマクドナルドならではのオリジナルグッズなどが抽選で当たる「ドライブスルー モバイルオーダーキャンペーン」を2月から期間限定で開始いたします。
「ドライブスルー モバイルオーダー」は、あらかじめ「受け取り予定店舗」「ご注文商品」および「ドライブスルー受け取り」を選択して、注文と決済を確定後、店舗のドライブスルーレーンの商品受け取り口にて、商品をお受け取りいただける便利なサービスです。ドライブスルーレーンに並ぶ前に、ゆっくりと時間をかけて自分のペースで商品をお選びいただけたり、ご家族やご友人など複数名分の商品を事前にまとめてお選びいただけたりと大変便利です。また、キャッシュレス決済により、お釣り、レシートのお受け取りも不要となるなど、お客様の利便性がさらに向上します。
※1：Myマクドナルド リワードのポイントは公式アプリにて参加登録後（無料）、ドライブスルーモバイルオーダーを含むモバイルオーダー、マックデリバリー®サービスご利用で貯まります。
この度実施する「ドライブスルー モバイルオーダーキャンペーン」の期間限定オリジナルリワードとして、2月10日（火）から、揺れやすい車の中でも安定してマクドナルドのお食事をセットできるビッグマックデザインのフードトレイ「ビッグマック型フードトレイ」を、3月2日（月）からは、マックフライポテトデザインのティッシュケースがラインアップに加わります。それぞれ、250ポイントで応募可能で、抽選で10,000名様に当たります。なお、応募いただいた方全員に、もれなくスマートフォン用オリジナルデジタル壁紙をダウンロードいただけます。また、200ポイントで交換可能なリワードとして、TVCM出演者によるデジタル音声コンテンツ「神木隆之介のドライブスルーに連れてって フルバージョン」が登場します。「ドライブスルー モバイルオーダー」を体験している様子のトークをお届けします。
※本キャンペーンのリワードは、ドライブスルーでのご利用に限らず、Myマクドナルド リワードのポイントをお持ちのお客様でしたら、どなたでもお申し込みいただけます。
2月5日（木）より放映開始予定のTVCMには、俳優の神木隆之介さん、影山優佳さん、お笑い芸人のマユリカさんら4人が出演します。ジオラマ風のドライブスルーシーンを再現し、車内で会話を楽しみながら「ドライブスルー モバイルオーダー」で簡単に商品を受け取る様子を描きます。
マクドナルドではこれからも、「Myマクドナルド リワード」を通じてお客様に利便性と楽しさを感じていただけるような、オリジナルグッズやコンテンツなどの各種リワードを継続してご用意してまいりますので、ぜひ、ご期待ください。
