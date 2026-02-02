独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、公益財団法人日本適合認定協会（JAB）、および一般財団法人日本品質保証機構（JQA）が共催する「2025年度マネジメントシステムのための計量トレーサビリティ講演会」を開催いたします。ぜひご参加ください。



本講演会は、計測分野の品質管理などに必要とされる「計量トレーサビリティ」の普及・啓発を目的に、毎年度開催しています。10年以上に渡って開催実績のある「計量トレーサビリティ講演会」であり、初心者でも参加しやすく、すぐ満席となってしまうほどの人気の講演会です。

今回は、日本の計量標準を担う8機関が、ISO 9001などのマネジメントシステム規格に求められる事項の一つである「測定のトレーサビリティ」に焦点をあて、基礎から正しくご理解いただくための情報を提供いたします。

開催概要

講演名 ： 2025年度マネジメントシステムのための計量トレーサビリティ講演会

開催日時 ： 2026年2月25日（水）10:30～16:40（10:15より接続可能）

対象 ： ・各種マネジメントシステム審査員、コンサルタントの方

（ISO 9001、IATF 16949、JIS Q 9100、ISO 13485など）

・組織の品質保証部門、品質管理部門に所属の方

・組織の内部監査に携わる方など

・計量トレーサビリティに関心のある方

開催形式 ： Webexウェビナーを用いたオンラインセミナー

定員 ： 1,000名（事前申込制、先着順）

費用 ： 無料

申込方法 ： 以下リンク先ページよりお申込みください

https://www.jqa.jp/service_list/measure/topics/topics_me_471.html

※定員に達し次第、申し込み受付を終了させていただきます

プログラム

10:30～ 開会挨拶【経済産業省】

講演①10:35～

国家計量標準とその国際同等性【NMIJ（国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター）】

講演②11:15～

計量トレーサビリティとラボラトリ認定制度【JAB（公益財団法人日本適合性認定協会）】

休憩

講演③13:00～

JCSS（計量法に基づく校正事業者登録制度）について【NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）】 講演④13:30～

計量トレーサビリティと法定計量【JAMP（一般社団法人日本計量振興協会）】

講演⑤14:00～

計量トレーサビリティと化学分析のための標準物質【CERI（一般財団法人化学物質評価研究機構）】

休憩

講演⑥14:50～

日本標準時と周波数校正、その他話題【NICT（国立研究開発法人情報通信研究機構）】

講演⑦15:15～

計測器の管理と校正証明書の活用【JQA（一般財団法人日本品質保証機構）】

講演⑧15:45～

トレーサビリティ情報のデジタル化 ― アンケート結果取りまとめ ―【JAC（日本認定機関協議会）】

質疑応答

詳細は、以下のJQAの案内ページをご覧ください。

https://www.jqa.jp/service_list/measure/topics/topics_me_471.html

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）について

NITEは、昭和3年（1928年）に商工省（現在の経済産業省）が設置した輸出絹織物検査所に始まる、その歴史が90年を超える組織です。NITEは経済産業省所管の行政執行法人として、工業製品の安全や品質に関わる経済産業省の業務を技術面からサポートし、産業の発展に貢献するため、製品安全・化学物質管理・バイオテクノロジー・適合性認定・国際評価技術の5つの事業分野において、関係省庁との連携のもと、各種法令に基づく業務や審査などを実施しています。

認定センター（IAJapan）は、公的認定機関として、試験所・校正機関・製品認証機関・標準物質生産者を国際規格に基づいて認定し、試験・校正データの信頼性や製品の品質を支えています。また、JCSS（Japan Calibration Service System、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度）の柱の一つ、「校正事業者登録制度」を運営しています。