2月は9日と28日がお得！「肉祭り」の日は肉マネークーポン2回分進呈

株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年2月9日、28日を対象に、肉マネークーポンを2回分進呈する『肉祭り』を開催いたします。

通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、肉祭り対象日は、1回のお食事でお食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。

【注意事項】

※値引き後の合計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。

※1日あたりのキャンペーン参加は2回まで。

（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）

※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。

※クーポン金額２倍ではございません。

※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、付与時点のご来店回数によって異なります。

詳しくは肉マイレージ特典【肉マネークーポン進呈】をご確認ください。

※翌日以降5営業日(土日祝日除く)以内に進呈いたします。

※『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボスクラッチは対象外です。

【肉祭り対象日】

2026年2月9日、28日の2日間

【実施店舗】

いきなり！ステーキ全店



