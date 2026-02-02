こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2月は9日と28日がお得！「肉祭り」の日は肉マネークーポン2回分進呈
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年2月9日、28日を対象に、肉マネークーポンを2回分進呈する『肉祭り』を開催いたします。
通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、肉祭り対象日は、1回のお食事でお食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。
肉マイレージの紹介はこちら
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【注意事項】
※値引き後の合計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
※1日あたりのキャンペーン参加は2回まで。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、付与時点のご来店回数によって異なります。
詳しくは肉マイレージ特典【肉マネークーポン進呈】をご確認ください。
※翌日以降5営業日(土日祝日除く)以内に進呈いたします。
※『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボスクラッチは対象外です。
【肉祭り対象日】
2026年2月9日、28日の2日間
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
関連リンク
肉マイレージシステム
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
いきなり！ステーキ
https://ikinaristeak.com/
通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、肉祭り対象日は、1回のお食事でお食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。
肉マイレージの紹介はこちら
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【注意事項】
※値引き後の合計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、付与時点のご来店回数によって異なります。
詳しくは肉マイレージ特典【肉マネークーポン進呈】をご確認ください。
※翌日以降5営業日(土日祝日除く)以内に進呈いたします。
※『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボスクラッチは対象外です。
【肉祭り対象日】
2026年2月9日、28日の2日間
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
関連リンク
肉マイレージシステム
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
いきなり！ステーキ
https://ikinaristeak.com/