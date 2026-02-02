【2月下旬より桜リレー スタート！】早咲きの河津桜から晩春の八重桜まで約2ヶ月にわたり桜を堪能

茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体

いばらきフラワーパーク（https://www.flowerpark.or.jp）では、2月の下旬ごろから250本の河津桜が咲き、河津桜を皮切りに、ソメイヨシノ、大島桜、枝垂れ桜、山桜、八重桜と続き、多彩な桜で長くお花見シーズンを楽しめます。

桜シーズンは、園内の桜ポイントをめぐる「桜スタンプラリー」を開催、先着でノベルティをプレゼントし、宿泊可能なキャンプ＆リゾート 花やさと山では、見頃の桜を楽しむお花見グランピングプランを販売いたします。

さらに、河津桜の開花にあわせ3月7日（土）から８日（日）の2日間、花やさと山エリアで、お花見とともに多彩なアクティビティやマルシェ、グルメが楽しめる「桜フェスタ」を開催します。淡いピンク色に包まれる絶景の山頂グランピングエリアで、着物や袴の着付けを行い、河津桜を背景に撮影するワンコインフォトも実施！今、ここでしか体験できないイベントとフォトスポットが満載！春の訪れを感じる桜咲く陽だまりの森を和装でお花見して、春の思い出づくりを。

■いばらきフワラーパークの桜リレー

河津桜から始まる桜リレー、2月下旬から4月下旬の八重桜まで、お花見を楽しめます。

※天候により開花状況は異なります。里山をピンク色に染める河津桜■桜スタンプラリー開催

陽だまりの森や桜スポットを巡る『桜スタンプラリー』を実施します。春の陽光を感じながら広い園内を散策し、スタンプを集めた方には、先着で素敵なノベルティをプレゼントいたします。

実施期間：3/7（土）～30（月）

実施場所：エントランス

ノベルティお渡し場所：花やさと山フロント

■絶景と体験がセットに！3/7(土)・8(日)「桜フェスタ」開催！

河津桜の見頃に合わせ、3月7日（土）・8日（日）の2日間、花やさと山エリアを舞台にした「桜フェスタ」を開催します。

・アクティビティ体験：河津桜のブーケづくりやミモザの日ブーケづくりの体験。

・「和装でお花見」体験： 絶景の山頂グランピングエリアにて、着物・袴のレンタル＆着付けを実施。

・ワンコインフォト： 河津桜を背景に、プロやスタッフが撮影する思い出の一枚（500円）。

・マーケット＆グルメ： 広い園内を巡りながら楽しめる多彩なアクティビティ、マルシェ、限定グルメが登場。

河津桜のブーケづくり

フローリストと一緒に、花やさと山で河津桜を摘んで、春のお花とあわせてブーケをつくる体験。

開催日時：3/7(土)10:00～、3/8(日)13:00～

各回定員：10名 (事前予約優先)

参加費：\3,500（税込）

※年パス\3,000円（税込）

開催場所：グランピングエリア

ミモザの日ブーケづくり

フローリストと一緒に、ミモザや春のお花とあわせてブーケをつくる体験

開催日時：3/7(土)13:00～、3/8(日)10:00～

各回定員：10名 (事前予約優先)

参加費：\3,500（税込）

※年パス\3,000円（税込）

開催場所：グランピングエリア

着物の着付け

着物や袴の着付けを実施します。

日本の和を感じる桜と和装でお花見を。

開催日程：3/7(土)、8(日)

実施場所：花やさと山サークルロッジ

着付け料金：振袖6,000円(税込)、訪問着5,000円（税込）、小紋・着物＆袴3,000円（税込）

※レンタル応相談

ワンコインフォト

河津桜を背景に撮れるベストスポットでフォトイベントを実施。3/7(土)は地元の老舗写真館さんによる出張ワンコインフォトを開催。3/8(日)は、スタッフによるインスタントカメラの撮影で、その場で写真をお渡し。

●中村写真館によるワンコインフォト

開催日程：3/7(土)

撮影料金：500円（税込）～

受付場所：花やさと山河津桜エリア

●スタッフによるインスタントカメラ撮影

開催日程：3/8(日)

撮影料金：500円（税込）

お花見テラス

河津桜を眺めるグランピングエリアにて、春をそのまま持ち帰れるような愛らしい花束や、身につけるだけで気分が上がるお花のヘアアクセサリー、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムを販売いたします。さらに、春の陽だまりの中で楽しみたいキッチンカーも続々出店。桜の木の下、お気に入りのアイテムを手にこだわりのグルメを味わう。そんな、五感で春を堪能する贅沢なひとときをお届けします。

お花見テラスグランピングエリアお花のヘアアクセサリー

春限定グルメ

お花見のお供にぴったりな、春限定のグルメをご用意しました。

・おしるこ 600円（税込）

・さくらフィズ 650円（税込）

・ローズポークまん 500円（税込）

・ローズティとフロランタンセット 800円（税込）

・桜ソフトクリーム 価格未定

※2月中旬より発売予定

■キャンプ＆リゾート 花やさと山

桜の塩漬けを浮かべたおしるこ100%ローズポークを使用したローズポークまんローズティとバラの形が可愛いフロランタンのセット

いばらきフラワーパーク内の筑波山を望む高台にたつグランピング施設「花やさと山」では、開花期間にあわせて、見頃の桜を楽しむ『お花見グランピングプラン』のほか、森カフェや野遊びワークショップなど、自然を満喫できる体験をご用意いたします。

【さくらの森に滞在する】お花見グランピングプラン

いばらきフラワーパークで泊まれる「花やさと山」で、桜リレーを満喫するための期間限定プランを初販売！見頃の桜を楽しむ「お花見特等席」をご用意。レストラン ローズファーム ハウス特製スイーツの付いた「お花見ピクニックリュック」を背負って、桃色に染まる里山の景色と、花の香りに誘われて姿を現す野鳥たちを、ゆっくりとした滞在で楽しんでみては。また、茨城の酒蔵「来福」さんが桜の花酵母で醸した特別な日本酒「さくら」をお部屋にご用意。茨城の春を目と舌で堪能ください。

開催期間： 2月28日（土）～4月25日（土）

宿泊料金： 1日3室限定 1泊2食付き ロッジ泊18,540円～／コットンテント泊15,840円～（1室2名利用／会員割適用時、おひとり様あたり）

花やさと山のサークルロッジとソメイヨシノお花見ピクニックリュック ※イメージ

お花見サークルの森カフェ

サークルロッジでは、桜フェスタ開催中、宿泊者限定の焚火アワーを日中にも開催。焚火で楽しむマシュマロや常陸野ハム工房のボローニャハムステーキの販売に加え、アルコール類やホットドリンク、桜餅ソフトを販売。

開催日程：3/7(土)、3/8(日)

開催時間：10:00～14:00

さくらの森で、野遊びワークショップ

サークルロッジ ※ソメイヨシノ開花時の様子

大人気、落ち葉と枝で作る「森の秘密基地」（デブリハット）や焚火（初級）といったワークショップのほか、焚火でコーヒー体験などを開催します。さらに、事前予約がなくても楽しめるパラコードキーホルダーづくりや古代の火おこし体験（火打石）も！

開催日程： 3/7(土)、8(日)

開催場所・時間： ワークショップにより異なります。詳しくはキャンプ＆リゾート 花やさと山 ホームページをご確認ください。https://www.hanayasatoyama.com/

落ち葉と枝で作る「森の秘密基地」焚火でコーヒー体験パラコードキーホルダーづくり火おこし体験（火打石）■山頂までマイクロバス無料運行

「桜フェスタ」イベント開催期間中は、山頂まで無料で運行いたします。

満開時の河津桜と周遊車の様子 ※写真は周遊車

自然豊かないばらきフラワーパークで、旬を五感で味わう楽しい時間をお過ごしください。

『桜フェスタ』開催概要

開催日時：2026年3月7日（土）、８日（日）

休 園 日 ：火曜日

開園時間：9時～17時（最終入園16時30分）※2/1～28は9時～16時となります。

入園料金：大人900円、小人300円（小中学生）、未就学児無料、ペット200円

URL：https://www.flowerpark.or.jp/news-column/202603sakurafesta/

※いばらきフラワーパーク入園料金がかかります。

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

■いばらきフラワーパーク 施設概要

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１２ha

指定管理者：茨城県フラワーパーク指定管理業務共同事業体（２０１９年７月～）

（株式会社パーク・コーポレーション、一般財団法人石岡市産業文化事業団）

ホームページ：https://www.flowerpark.or.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ibarakiflowerpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/ibarakiflowerpark

■キャンプ＆リゾート 花やさと山 施設概要

ホームページ：https://www.hanayasatoyama.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hana_yasato_yama/

所在地：茨城県石岡市下青柳２００番地

敷地面積：１８ha

指定管理者：一般財団法人石岡市産業文化事業団

■株式会社パーク・コーポレーション

花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案。

フラワーショップ事業をはじめ、カフェ、空間デザイン、スクール、法人事業を展開。

フラワーショップ：青山フラワーマーケット

https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/

花や緑をいかした公園・自然空間のプロデュースと運営事業：couEN(コウエン) https://cou-en.jp/