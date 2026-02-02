Leafea、「ポータル機能」の無償提供を開始

株式会社Leafea

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都港区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、各種申請フォーム・業務ツール・社内にある他の福利厚生への導線を福利厚生アプリ内に一覧で整理できる「ポータル機能」の提供を開始しました。経費・稟議・福利厚生申請や社内資料などの入口を一本化。管理者はアプリのマイページからリンクやボタンを設置し、利用者は目的の手続きに迷わず到達できます。

ポータル機能紹介

ポータル機能は、社内情報や業務アプリの統一された入口を提供し、情報の分散や所在不明を防ぐ基盤として機能します。

- 見る・押すだけで進める直感的なデザイン- いつもの福利厚生アプリ内への集約でストレスないアクセス- 管理者はマイページから短時間で更新

期待される効果

- 情報分散の解消と社内コミュニケーションの効率化- 管理部門への問い合わせ削減、運用・周知の工数最適化- ITスキル差をまたいだ利用体験の平準化- 採用・定着に寄与する働きやすい環境づくり株式会社Leafea会社概要

会社名：株式会社Leafea

所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

代表者：森田 渉

事業内容：福利厚生サービス

コーポレートサイト：https://leafea.co.jp

サービスサイト：https://fukuri-app.jp