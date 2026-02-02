【2期目スタート】成果事例を反映し、事業戦略スクール「知足」が進化 - 卒業生コミュニティ開始で “ 学びを成果で終わらせない ” 設計へ

株式会社一絲

株式会社一絲（本社：東京都渋谷区、代表：柴田雄平）が運営する事業戦略スクール「知足（ちそく）」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)は、2026年2月1日より2期目をスタートします。

2期目では、これまでに生まれた受講生成果（単価向上・ストック収益化・上流提案力の獲得など）

を反映し、公式LPを全面刷新。あわせて、卒業後も経営判断と実践を継続的に磨く「卒業生コミュニティ」を本格始動し、「学びで終わらせない」設計へと進化しました。

なぜ今、「2期目の進化」が必要だったのか

創業1～5年の経営者・役員・事業責任者の多くは、

・事業の全体像が言語化できない

・単価が上がらず、売上が安定しない

・施策レベルの判断に追われ、次の一手に迷う

といった“成長フェーズ特有の壁”に直面します。

知足は1期目を通じて、こうした課題に対し「事業戦略を構造で捉える思考」と「実務への落とし込み」が成果に直結することを実証してきました。2期目は、その成果と学びを踏まえ、より再現性高く成果につながる設計へ進化させています。

なお、こうした課題認識は感覚的なものではありません。知足では2025年12月、受講生の具体的なBefore／After事例(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000156141.html)として、「案件単価5倍」「ショット型からストック型への転換」「上流提案力の獲得」など、実際の経営成果がどのような判断・設計の変化から生まれたのかをレポートとして公開しました。

また、あわせて受講生本人へのインタビュー動画（YouTube）を通じて、「どのタイミングで、何をどう考え直したのか」という意思決定のプロセスも可視化しています。

2期目のカリキュラムおよび設計は、これら既出の成果事例・動画コンテンツをもとに再構築されています。

https://youtu.be/8BKO3iN5UAg

https://youtu.be/vbES5hnORnc

2期目で進化した3つのポイント

１.成果事例を反映したカリキュラム・LP設計

1期目では、

・単価5倍

・ショット型からストック型への転換

・下請け・施策屋から戦略パートナーへの転換

といった具体的成果が生まれました。

2期目では、これらのBefore / Afterをもとに、どの思考・判断が成果につながったのかを再整理し、公式LPおよびカリキュラムに反映しています。

２.創業1～5年の経営者に特化したフェーズ設計

2期目では、主な対象を「創業1～5年の経営者」に設定。

事業戦略・マーケティング・財務・組織・人材を横断しながら、

・どこで勝つか

・何にリソースを集中するか

・どの判断を捨てるか

といった“経営判断の質”を高めるための設計を強化しました。

３. 卒業後も実践と判断力を磨き続ける「卒業生コミュニティ」の開始

2期目より、知足は卒業生コミュニティを本格始動します。

これは「受講して終わり」ではなく、卒業後も、

・実践事例の共有

・思考のアップデート

・仕事・協業・紹介

が循環する場を設けることで、戦略思考を一過性の学びにしないための仕組みです。

スクールとコミュニティを一体で設計することで、学びと実践が継続的につながる構造を目指します。

実践型事業戦略スクール「知足」とは

知足(https://isshi-inc.jp/chisoku/)は、創業1～5年の経営者を中心に、「再現性のある事業戦略の「型」と「判断軸」を提供し、“迷わず決められる経営”を目指す実践型事業戦略スクールです。

・体系化された事業戦略フレームワーク

・実務に直結するアウトプット設計

・Slackでの質問・壁打ち顧問制度

・経営者同士のコミュニティによる相互刺激

を通じて、戦略を“考えられる”だけでなく“使える”状態をつくります。

知足が提供する価値は4つの領域で構成

【目指すゴール】

知足が育てたいのは、スキルやノウハウを集め続ける経営者ではありません。

・流行に振り回されず

・正解がなくても、自分で判断でき

・他人のせいにせず、事業と向き合い続けられる

「自分の判断で、事業を前に進められる経営者」です。もしあなたが、一人で悩み続ける経営から抜け出したいと感じているなら、知足はそのための場所です。

1人で悩む経営者をなくす。知足が目指す世界。知足が提供しているのは、単なる「学びの場」ではありません。経営と本気で向き合う人が、集い、考え、前に進む文化を創ります。

会社概要

会社名：株式会社一絲

所在地：東京都渋谷区

設立：2024年8月

代表者：柴田 雄平

事業内容：事業戦略スクール「知足」の運営 など

コーポレートサイト：https://isshi-inc.jp/

※2期目で再設計されたカリキュラム・事例の全体像を公開中

本件に関するお問い合わせ先

株式会社一絲 広報担当

Email: info@isshi-inc.jp