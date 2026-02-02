こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロフェッショナル向けオープンバックリファレンスヘッドホン『ATH-R70xa』が 「NAMM TEC Awards」ヘッドホン／イヤーピース部門を受賞
株式会社オーディオテクニカは、プロフェッショナル向けオープンバックリファレンスヘッドホン『ATH‑R70xa』が、業界最高峰の賞として知られる 「NAMM TEC Awards」ヘッドホン／イヤーピース部門を受賞したことをお知らせいたします。
NAMM TEC Awardsについて
TEC（Technical Excellence & Creativity）Awardsは、米国で毎年開催される世界最大級の楽器・音響機器の見本市のThe NAMM Showで毎年開催され、レコーディング、ライブパフォーマンス、映画、テレビ、ゲームなど、音に関わる幅広い分野で最も優れた技術革新を称える、プロオーディオ業界で最も権威ある賞として認知されています。受賞は製品の技術的完成度と創造性が業界に高く評価された証であり、プロの現場で信頼される製品として国際的に認められたことを意味します。
受賞製品『ATH‑R70xa』について
『ATH‑R70xa』は、ミキシングやマスタリングなど、高い正確性が求められるあらゆるプロフェッショナル用途に向けて開発された、オーディオテクニカのオープンバックリファレンスヘッドホンのフラッグシップモデルです。「トゥルーオープンエアー（真の開放型）オーディオ」を具現化した本製品は、空気の流れをコントロールし、振動板の動きだけで原音再生する開放型の極限を突き詰めたヘッドホンです。
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-R70xa
