TikTokやXで「論破JK」が爆発的バズ！ 映画『君たちはまだ長いトンネルの中』 2/1よりYouTubeにて 期間限定・全編無料公開中！
――大人たちの「嘘」を女子高生がぶった斬る、痛快・社会派ストーリーの決定版――
株式会社オフィスインベーダーは、2022年の劇場公開以来、TikTokやX（旧Twitter）での「論破シーン」の切り抜き動画が爆発的に拡散され、今なお絶えず話題を呼び続けている映画『君たちはまだ長いトンネルの中』を、2026年2月1日（日）10:00より期間限定でYouTube無料配信いたします。
■SNSで「令和の金八先生」と称賛の嵐。公開後もバズり続ける異例の注目作
本作は、ハンブルク日本映画祭2023での受賞に加え、SNS上では「令和の金八先生」「あまりに攻めすぎている」と驚きをもって迎えられました。劇場公開から数年を経てもなお、「今こそ見るべき」「学校で上映してほしい」と切り抜き動画が拡散され、再評価の波が止まらない異例のロングラン注目作です。
2026年2月の衆議院選挙という、日本の未来に注目が集まる大きな節目に合わせ、特定の主張を押し付けるのではなく、より多くの方に「自分たちの国のこと」を考えるきっかけを届けるべく、全編無料公開を実施いたします。
■ 「知識は武器だ！」学校では教えない真実をエンタメに昇華
本作は、女子高生・高橋あさみが、学校の教師や政治家たちが語る「日本の借金問題」や「消費税増税の必要性」の矛盾を、圧倒的な知識と論理で次々と論破していく青春エンターテインメント。
「経済や政治は難しい、自分には関係ない」――そんなイメージを、主演・加藤小夏をはじめとするフレッシュなキャスト陣が鮮やかに塗り替えます。
世の中の「当たり前」を疑い、自分の足で立ち上がろうとする女子高生の姿は、今の時代を生きるすべての人に爽快感と勇気を与えます。
■ なるせゆうせい監督からの最新メッセージ
【今、この時期だからこそ「お祭り」として楽しんでほしい】
今年2月初旬、日本全体が「これからの国」について盛り上がるこのタイミングに合わせ、「考えるきっかけを、もっと楽しく、もっと身近に」というコンセプトで今回の無料公開を決定しました。政治的な主張としてではなく、一つのエンターテインメント作品として、ご家族や友人と「ねぇ、こんな映画知ってた？」と語り合えるような、そんな“冬のエンタメ祭り”としてぜひお楽しみください！
■ 本作の見どころ
・「論破系」JKの爽快感！
主人公・高橋あさみが、学校や大人が教える「日本の財政」の矛盾を圧倒的な知識で突き崩す姿は、まさに現代のヒーロー。
・SNSで話題の「あのシーン」を全編で！
ネットで累計数百万再生を記録した鋭いセリフの数々。切り抜き動画だけでは語り尽くせない、物語の背景と感動を体感いただけます。
・確かなクオリティ！
国際映画祭での受賞歴に加え、加藤小夏、北川尚弥、高橋健介といった若手実力派俳優に加え、モト冬樹、かとうかず子ら実力派キャストによる迫真の演技が物語に深みを与えます。
■ 無料配信スケジュール
公開期間： 2026年2月1日（日）10:00 ～ 2月8日（日）23:59
視聴方法： [オフィスインベーダー公式YouTubeチャンネル https://youtu.be/5mbRkdA50VA]にて全編配信
【公式サイト】
https://www.kimiton.com
【公式X（旧ツイッター）】
https://x.com/kimiton_movie?s=20
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
