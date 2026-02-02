楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『アドレナ』『どうしてもどうしても』『AIZO』『lulu.』『The Story of Us』（ピアノ＆ヴォーカル譜）が発売

ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。


『アドレナ／YOASOBI（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1954]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1954

＜楽譜概要＞
「アドレナ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年1月25日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340577/images/bodyimage1】

『どうしてもどうしても／back number（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1955]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1955

＜楽譜概要＞
「どうしてもどうしても／back number」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
NHKウインタースポーツテーマソング
キー：F

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年1月31日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340577/images/bodyimage2】

『AIZO／King Gnu（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1956]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1956

＜楽譜概要＞
「AIZO／King Gnu」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ
キー：Am～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年1月31日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340577/images/bodyimage3】

『lulu.／Mrs. GREEN APPLE（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1957]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1957

＜楽譜概要＞
「lulu.／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年1月31日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340577/images/bodyimage4】

『The Story of Us／milet（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1958]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1958

＜楽譜概要＞
「The Story of Us／milet」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『葬送のフリーレン』第２期エンディングテーマ
キー：E

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年1月31日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340577/images/bodyimage5】

配信元企業：株式会社フェアリー
