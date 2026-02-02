楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『アドレナ』『どうしてもどうしても』『AIZO』『lulu.』『The Story of Us』（ピアノソロ譜）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『アドレナ／YOASOBI（ピアノソロ）[LPS2231]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2231
＜楽譜概要＞
「アドレナ／YOASOBI」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年1月25日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340576/images/bodyimage1】
『どうしてもどうしても／back number（ピアノソロ）[LPS2232]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2232
＜楽譜概要＞
「どうしてもどうしても／back number」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
NHKウインタースポーツテーマソング
キー：F
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年1月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340576/images/bodyimage2】
『AIZO／King Gnu（ピアノソロ）[LPS2233]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2233
＜楽譜概要＞
「AIZO／King Gnu」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」オープニングテーマ
キー：Am～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年1月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340576/images/bodyimage3】
『lulu.／Mrs. GREEN APPLE（ピアノソロ）[LPS2234]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2234
＜楽譜概要＞
「lulu.／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年1月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340576/images/bodyimage4】
『The Story of Us／milet（ピアノソロ）[LPS2235]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2235
＜楽譜概要＞
「The Story of Us／milet」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『葬送のフリーレン』第２期エンディングテーマ
キー：E
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年1月31日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340576/images/bodyimage5】
