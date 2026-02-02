マイメロディ・クロミ限定デザインが新登場！キュッと挟んでお手軽運動「マイキュット」から、毎日のトレーニング時間を“かわいく、心地よく”彩るコラボモデルを２月２日より販売開始

株式会社オークローンマーケティング

ショップジャパンを展開する株式会社オークローンマーケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ）は、フィットネス・ケアブランド「マイキュット」より、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」、「クロミ」のコラボレーションモデルを、2026年2月2日（月）より販売開始いたします。

▼マイキュット コラボ商品ページ▼https://www.shopjapan.co.jp/products/MQT0-00000/(https://www.shopjapan.co.jp/products/MQT0-00000/)

皆様の毎日のトレーニング時間をより楽しく、前向きなひとときへと導きたいという思いから、今回のコラボレーションでは、かわいらしい世界観を持つマイメロディとクロミを起用しました。

マイメロディとクロミと一緒に、自分をいたわる時間を、もっと“かわいく、心地よく”。

日常のトレーニング習慣に、新しい楽しさを提案します。

【コラボラインナップ】

■マイキュット 本体

マイキュットは、座って挟むだけで、手軽に内ももの筋肉「内転筋」が鍛えられるフィットネス器具。

1回たった60秒の短いトレーニングを繰り返すだけで良いので、誰でも簡単に続けられます。

マイキュット マイメロディ

マイキュット本来のやさしいサクラピンクカラーに、マイメロディのかわいらしさを重ね、より愛らしい印象に仕上げました。

大人の方でも手に取りやすいデザインです。

マイキュット クロミ

マイキュットで人気のラベンダーパープルカラーに、クロミの個性を取り入れたデザイン。

シンプルなフォルムに、遊び心のある表情が映える仕上がりです。

■マイキュットクッション

マイキュットをセットして使用する専用クッションケース。

背中、足元など、お好みの部位に当てて使えるマイキュットクッションは、リラックスタイムやおうち時間に寄り添うアイテムとして、幅広いシーンで活躍します。

コラボモデルでは、ふんわりとした素材感に、立体感のある刺繍をあしらうことで、見た目にもやさしく、特別感のあるデザインに仕上げました

マイキュットクッション マイメロディ

マイメロディとイチゴのモチーフを、やさしい風合いの刺繍であしらったクッション。

刺繍ならではの温もりが、マイメロディのかわいらしさを引き立て、ほっとくつろげる印象に仕上げました。

マイキュットクッション クロミ

クロミとハートのモチーフを刺繍で表現した、遊び心のあるクッション。

小悪魔な雰囲気の中に、ハート刺繍でクロミの乙女心をそっと感じさせるデザインです。

【マイキュット 商品特徴】

●キュッと挟むだけ！お手軽内転筋トレーニング

「マイキュット」は、座って太ももに挟むだけで内転筋が効率的に鍛えられる家庭用フィットネス器具。

電源を入れると本体が振動を開始します。その振動をバネの上から抑え込むことで、内ももを効果的に刺激し、筋肉を引き締めます。1分間に最大3,400回のパワフルな振動と、トレーニングに最適なバネの抵抗がダブルで負荷をかけるため、普段鍛えづらい内転筋をピンポイントにアプローチ。1回たった60秒の短いトレーニングを繰り返すだけで良いので、誰でも簡単に続けられます。

●1回ブルブル60秒！電源をいれるだけの簡単設計

使い方は、座って内ももに挟んで電源を入れるだけなので誰でも簡単に始めることができます。

1回60秒を繰り返すだけでよいので、テレビをみながら、読書をしながら、スマホを見ながら、誰でもお手軽にトレーニングができます。

●マイキュット クッション

マイキュット本体をセットするだけで、本体全体が振動するブルブルクッションとして使用できます。

特別な操作は不要で、手軽にリラックスタイムを楽しめます。

肩や首、腰、足の裏など、お好みの部位に当てるだけで心地よい振動が広がります。

ソファや床、ベッドなど、さまざまなシーンで使いやすく、おうち時間や気分を切り替えたいときにもおすすめです。

【内転筋について】

『内転筋』は歩く、座る、立つなど日常のあらゆる動作に関係し、足の健康に非常に重要な筋肉です。

ただ、ピンポイントで鍛えるのが難しい筋肉でもあります。

『内転筋』を鍛えると、ひざや関節にかかる負担を軽減できる、転倒防止につながる、きれいな姿勢を保つ効果、さらにデリケートなお悩み対策にも期待できます。

【商品概要】

※価格は、ショップジャパン公式オンラインショップ（ https://www.shopjapan.co.jp(https://www.shopjapan.co.jp) ）で一般のお客様が特別な値引きが適用されない場合に購入していただける価格です。（公式オンラインショップ内でセールを実施する際には値引きする場合もございます）

ショップジャパンは、これからも世界中から選りすぐりのアイデアを発掘し、日本らしさを加えてお届けすることで、お客様の日常により多くの幸せな時間をご提供するとともに、お客様の気持ちに寄り添うブランドであり続けます。