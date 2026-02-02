楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『呼び声／Vaundy』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜、バンドスコア）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『呼び声／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2230]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2230
＜楽譜概要＞
「呼び声／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
NHK「Vaundy 18祭」テーマソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年1月25日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340575/images/bodyimage1】
『呼び声／Vaundy（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1953]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1953
＜楽譜概要＞
「呼び声／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
NHK「Vaundy 18祭」テーマソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年1月25日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340575/images/bodyimage2】
『呼び声／Vaundy（メロディ譜）[LTML30]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML30
＜楽譜概要＞
「呼び声／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
NHK「Vaundy 18祭」テーマソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年1月25日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340575/images/bodyimage3】
『呼び声／Vaundy（バンドスコア）[LBS2664]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2664
＜楽譜概要＞
「呼び声／Vaundy」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
NHK「Vaundy 18祭」テーマソング
キー：Em
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Strings/ Key./ E.G./ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2026年1月25日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340575/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
