『城とドラゴン』で1月31日(土)19:00より「ありがとう11周年！ 城ドラ超感謝祭(前半)～2/14超集合！～」開催中
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭(前半)～2/14超集合！～」を2026年1月31日(土)19:00より開催中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340506/images/bodyimage1】
◆「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭(前半)～2/14超集合！～」特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/11th/
『城とドラゴン』は2026年2月5日(木)でサービス開始から11周年を迎えます。日頃よりプレイいただいているプレイヤーの皆さまには、心より御礼申し上げます。つきましては、これを記念したキャンペーン「ありがとう11周年！城ドラ超感謝祭(前半)～2/14超集合！～」が1月31日(土)より開催中です。特別なログインボーナスやミッションはもちろん、1日1回最大“11,100ルビー”が当たる!?「11周年ルビーアバたま」、最高“101,100ルビー”などが当たる「城ドラ宝くじ」、さらに「フェス腕OFF大会キャラ育成キャンペーン」や、2月14日(土)に東京国際フォーラムにて開催の「城ドラフェス2025-2026」にちなんだイベントも！11周年の『城とドラゴン』で、ぜひお楽しみください。
「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340506/images/bodyimage2】
城ドラ最強運試し！「ありがとう11周年☆城ドラ宝くじ」が登場！1等で最高101,100ルビーが当たるほか、特別な“LUCKYクラウン”や、剣士の限定武器“札束”を。また、1の位賞当選者には1,000ルビーに加え、新・限定剣士お着替えを進呈！一部の当選が発表されるくじの抽選は、3月上旬の城ドラ公式YouTube生配信にて実施予定です。
【宝くじ獲得期間】
前半：2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月14日(土)23:59
後半：2026年2月15日(日) 0:00 ～ 2月28日(土)23:59
※一部当選発表：3月上旬「公式YouTubeチャンネル生配信」にて発表予定
※アイテム配布：発表後のメンテナンス時予定
■賞品
1等(1口)：101,100ルビー、LUCKYクラウン、剣士武器「札束」
2等(3口)：30,000ルビー、剣士武器「札束」
3等(100口)：10,000ルビー、剣士武器「札束」
4等(10000口)：3,000ルビー、剣士武器「札束」
5等：1,500ルビー
6等：1,000ルビー
7等：500ルビー
1の位賞：1,000ルビー、新・限定剣士お着替え
YouTube「城とドラゴン公式チャンネル」はこちら↓
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
毎日最大11,100ルビーのチャンス?!「11周年ルビーアバたま」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340506/images/bodyimage3】
毎日最大11,100ルビーが当たる!?最低でも300ルビー獲得可能な特別なアバたま「ルビーアバたま」が登場。1日1回無料で挑戦でき、「11周年ミッション」でもらえる「ルビーアバたまチケット」でも割ることができます。さらに1回挑戦するごとに“ボーナスP”と呼ばれる特別なポイントを獲得でき、獲得したポイントに応じて最大17,100ルビーのボーナスも獲得できます。ぜひ毎日挑戦してみましょう。
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
【開催期間】2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月28日(土)23:59
■ボーナス内容
ボーナスP/獲得アイテム
1P/1,500ルビー
