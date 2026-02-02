『城とドラゴン』×「ウルトラマンシリーズ」1月31日(土)19:00より初のコラボイベントを開催中！歴代ヒーローたちが参戦！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「ウルトラマンシリーズ」との初のコラボイベントを、2026年1月31日(土)より開催中であることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×「ウルトラマンシリーズ」コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ultraman/
1月31日(土)19:00より『城とドラゴン』11周年を記念して、今年で放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」との初のコラボイベントを開催中です。期間中は、コラボ限定キャラ「ウルトラヒーロー」が「ウルトラマンアバたま」に登場。さらに城ドラキャラの新しい激レアお着替えとしてアークエンジェルの「バルタン星人風セット」やアカズキンの「ゼットン風セット」なども登場します！なお、交換所でいろいろなアイテムを交換できる「ウルトラマンメダル」がGETできたりと、報酬も盛りだくさんな期間限定のコラボとなっております。また、2月14日(土)には城ドラ11周年を記念したリアルイベントが開催され、ウルトラマンたちが登場するスペシャルな企画も予定しておりますのでお楽しみに！
【コラボ開催期間】2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月28日(土)23:59
「ウルトラマンシリーズ」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「ウルトラマンアバたま」に限定キャラ「ウルトラヒーロー」が登場し、初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「ウルトラセブン」、「ウルトラマンティガ」、「ウルトラマンメビウス」、「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンオメガ」といったお着替えが手に入ります。なお「ウルトラヒーロー」は、ヒーローごとにスキルのモーションが変わる豪華仕様！！
また、剣士専用の限定お着替え「科学特捜隊風セット」「GUTS風セット」のほか、激レアお着替えとしてアークエンジェルの「バルタン星人風セット」、アカズキンの「ゼットン風セット」も登場。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「ウルトラマンアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage3】
◎コラボ限定の祝福が発動！
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると、キャラクターごとに「ウルトラヒーローの祝福」「ゼットンの祝福」「バルタン星人の祝福」が発動！訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月28日(土) 23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×「ウルトラマンシリーズ」コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_ultraman/
1月31日(土)19:00より『城とドラゴン』11周年を記念して、今年で放送開始から60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」との初のコラボイベントを開催中です。期間中は、コラボ限定キャラ「ウルトラヒーロー」が「ウルトラマンアバたま」に登場。さらに城ドラキャラの新しい激レアお着替えとしてアークエンジェルの「バルタン星人風セット」やアカズキンの「ゼットン風セット」なども登場します！なお、交換所でいろいろなアイテムを交換できる「ウルトラマンメダル」がGETできたりと、報酬も盛りだくさんな期間限定のコラボとなっております。また、2月14日(土)には城ドラ11周年を記念したリアルイベントが開催され、ウルトラマンたちが登場するスペシャルな企画も予定しておりますのでお楽しみに！
【コラボ開催期間】2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月28日(土)23:59
「ウルトラマンシリーズ」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「ウルトラマンアバたま」に限定キャラ「ウルトラヒーロー」が登場し、初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「ウルトラセブン」、「ウルトラマンティガ」、「ウルトラマンメビウス」、「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンオメガ」といったお着替えが手に入ります。なお「ウルトラヒーロー」は、ヒーローごとにスキルのモーションが変わる豪華仕様！！
また、剣士専用の限定お着替え「科学特捜隊風セット」「GUTS風セット」のほか、激レアお着替えとしてアークエンジェルの「バルタン星人風セット」、アカズキンの「ゼットン風セット」も登場。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「ウルトラマンアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340472/images/bodyimage3】
◎コラボ限定の祝福が発動！
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると、キャラクターごとに「ウルトラヒーローの祝福」「ゼットンの祝福」「バルタン星人の祝福」が発動！訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2026年1月31日(土)19:00 ～ 2月28日(土) 23:59