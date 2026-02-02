リゾーツ琉球株式会社　新代表取締役就任のお知らせ

リゾーツ琉球株式会社

リゾーツ琉球株式会社（所在地：沖縄県豊見城市）は、2026年2月1日付で新たに福嶋 直（ふくしま すなお）が代表取締役社長に就任しましたことをお知らせいたします。なお、これに伴い、前任の元代表取締役社長 兼城 賢成（かねしろ よしなり）は、当社の取締役会長に就任いたしました。

新社長に就任する福嶋はホテルマネジメント会社にて培った運営・マネジメントの知見を活かし、2022年のリゾーツ琉球入社以降、取締役兼ホテル事業本部長として現場と向き合いながら当社が運営するホテル10施設を統括。運営品質の向上と事業推進を牽引してまいりました。

今後は新体制のもと、社員一丸となってさらなる企業価値の向上と観光による地域発展に貢献してまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新体制について

取締役会長 兼城 賢成（かねしろ よしなり）

代表取締役社長 福嶋 直 （ふくしま すなお）

【新体制発足日】

2026年2月1日付

代表取締役社長 就任のご挨拶

当社は創業以来、「沖縄の魅力と可能性を最大限に引き出し、地域とともに成長する」ことを理念に、ホテル・温泉・商業施設をはじめとする観光関連事業を展開してまいりました。

なかでも、那覇空港至近という立地特性を有する瀬長島における開発・運営は、沖縄を訪れる国内外の来訪者を迎え入れる玄関口として、沖縄観光の第一印象と最後の記憶を担う重要な拠点であると考えております。

空港というゲートウェイに隣接しながら、リゾート性・地域性・非日常性を融合させた空間づくりに取り組んでまいりました。

これまで築かれてきた諸先輩方の挑戦と実績に、心より敬意と感謝を表します。

観光産業を取り巻く環境が大きく変化する中、

瀬長島で培ってきた

「国内外からの来訪者を迎え入れる玄関口としての役割」

「地域と調和した開発」

「滞在価値を高める運営」

という考え方を、今後の事業展開の中核に据え、沖縄各地および国内におけるリゾート・都市型ホテル事業の深化を図るとともに、国内外から選ばれる観光拠点の創出を通じて、地域社会への貢献と企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

社員一人ひとりの挑戦を大切にし、沖縄から日本、そして世界へと誇れるリゾート企業となるべく、

全力を尽くす所存でございます。

今後とも、皆様の変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 福嶋 直

【経歴】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81463/table/73_1_e4e983b4539917777dc96ef893158d5e.jpg?v=202602021051 ]■会社概要

リゾーツ琉球は、沖縄を拠点にしたホテル事業を中心とし、温泉施設・商業施設運営に加え、観光情報サイト運営や人材紹介事業など、観光産業を支える事業を幅広く展開しています。

また、「全社員の物心両面の幸福を追求し、お客様に夢と感動を伝える最高のサービスを提供すること」を掲げ、企業価値を高めながら観光による地域発展に貢献することを経営理念としています。沖縄に根付いた事業活動を通じて理念の実現を目指すとともに、フィロソフィーに基づく行動指針を全社員で共有し、お客様第一主義を信条として社会から信頼される企業を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81463/table/73_2_e51a5baa2603dd4a385d8418bfc3b94b.jpg?v=202602021051 ]