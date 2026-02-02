こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2/21（土）SHIBUYA QWSで聖学院高校GICの学習成果を発表！ 社会課題への視点から、自ずと培われるアントレプレナーシップ
聖学院中学校・高等学校（東京都北区、校長：伊藤大輔）の高校グローバルイノベーションクラス（以下GIC）は、2/21（土）SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア東棟15F）にて、1年間の学習成果を発表する開催を開催いたします。
現在、日本では日本版Entre Comp v1を文科省が公表するなど、「アントレプレナーシップ」が注目され、教育への導入が盛んです。GICは必ずしもアントレプレナーシップ教育を特化して行うクラスではありませんが、学びの中で自ずと創造的精神が養われています。ソーシャルビジネスを具現化する「貧困VS起業ゼミ」（以下起業ゼミ）では、ラーメンの具やスープをペースト状にした新しい食べ方を提案する食品が商品化される他、健康を目的としたサボテン入りプロテインバー、みかんラスクなど、生徒が開発した商品の試作品が紹介される予定です。アントレプレナーシップは起業ゼミの生徒だけに留まらず、ミャンマー支援目的で「宗教・文化ゼミ」の生徒が商品化した聖書バッグ、ブックカバーや、社会課題解決の延長で「生活環境ゼミ」の生徒により開発中のゲームなどが学習成果の一つとして紹介される予定です。
《開催概要》
日時：2026年2月21日（土）13:00〜16:30（受付12:30〜）
会場：SHIBUYA QWS（東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア東棟 15階）
内容（予定）：「プロジェクト」ピッチプレゼン・ポスターセッション、「STEAM」作品展示、「リベラルアーツ」展示、「イマージョン」展示
プロジェクト：「宗教・文化ゼミ」「貧困VS起業ゼミ」「生活環境ゼミ」「哲学-メディア-藝術ゼミ」「新ゼミ」の5つ
生徒、保護者、教職員、協力企業の方が対象ですが、一般の方も事前申込の上、見学が可能です。
▼本件に関する問い合わせ先
聖学院 広報センター 担当：萩野（はぎの）
電話 03-3917-8530
メール pr_h@seigakun-univ.ac.jp
