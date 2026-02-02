【2月19日｜オンライン開催】AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年2月19日（木）に、オフショア開発におけるAI活用についてのオンラインセミナー「AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―」を開催いたします。
昨今、日本国内ではエンジニア採用が難しくなっており、多くの企業がオフショア開発を検討しながらも、言葉の壁や品質への不安から一歩踏み出せずにいます。
本セミナーでは、こうした皆様が抱える「不安」に対して、最新のAI技術がどのような変化をもたらしたのかを解説します。AIを活用することで、これまで課題となっていたコミュニケーションのズレは最小化するとともに、開発のスピード感も劇的に進化しました。
「AIでオフショア開発の何が変わったのか？」「失敗しないために、何に気をつければ良いのか？」 アイディーエス（スマラボ）の活用例をもとに、初めての方も、再検討を考えている方も、オフショア開発を『自社の確かな選択肢』とするための、AI時代の新しい開発のあり方をお届けします。
▼このような方におすすめ
・国内のエンジニア採用が難しく、開発体制の維持に限界を感じている方
・新規事業やDXのアイデアを、まずは「形（モック）」にして素早く検証したい方
・AIを活用した開発プロセスで、具体的に何が「早く・便利に」なるのか知りたい方
▼プログラム概要
・多くの企業が直面する「オフショア開発への不安」
・なぜ「品質」と「コミュニケーション」が課題となるのか
・避けては通れない「エンジニア不足」の社会情勢
・AI×オフショア開発がもたらす劇的な変化
・AI時代においても不可欠な「プロジェクト管理のポイント」
・スマラボにおけるAI活用事例
▼開催スケジュール
2月19日（木） 12：15～12：45（30分）
▼開催概要
・主題：【2月19日｜オンライン開催】AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
吉岡 拓郎（営業）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar260128/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
