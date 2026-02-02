eVTOL航空機市場の評価：新たなトレンド、市場シェア、成長要因、および2026～2035年の展望
初期導入段階から数十億ドル規模の世界市場へと拡大する電動垂直飛行の進化
電動垂直離着陸（eVTOL）航空機は、構想段階から商業化へと急速に移行しており、次世代の航空モビリティにおける革新的な存在として注目されています。本市場レビューでは、技術進歩、都市型モビリティへの需要、持続可能性目標が、世界のeVTOL航空機産業をどのように形成しているかを整理し、2035年までの成長見通しを示しています。
本eVTOL航空機市場の評価は、過去と将来の両期間を対象としています。2020年から2025年までの市場動向を振り返るとともに、2025～2030年の予測、さらに2035年までの長期見通しを提供しています。分析では、すべての主要地域における市場パフォーマンスを検証し、各地域の主要経済圏にも焦点を当てています。
市場規模と成長見通し
2025年における世界のeVTOL航空機市場規模は、約0.1191十億ドルに達しました。依然として黎明期にあるものの、本分野は今後急速な拡大が見込まれています。2025年から2030年にかけて、市場規模は0.1191十億ドルから0.6914十億ドルへ拡大すると予測されており、この期間の年成長率は42.2％と非常に高い水準です。
その後も成長の勢いは一段と強まり、2029年以降は年平均成長率43.3％で拡大し、2035年には市場規模が4.1799十億ドルに達すると見込まれています。この急成長は、投資の拡大、認証プロセスの進展、先進航空モビリティへの関心の高まりを背景としています。
業界リーダーの取り組み動向
eVTOL航空機分野で事業を展開する企業は、市場での存在感を高めるために多様な取り組みを進めています。中核となるのは製品革新であり、性能、安全性、運航効率の向上を目的とした新型機の開発と投入が進められています。同時に、多くの企業が提携、合弁事業、共同開発プログラムを通じて事業基盤を拡張し、技術開発と商業化の加速を図っています。
市場機会を捉えるための戦略的重点分野
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーによると、eVTOL航空機メーカーは、技術面と運営面の両方を強化することで、大きな成長機会を引き出すことができます。特に、垂直離着陸性能を高めるためのベクタードスラスト型eVTOL設計の高度化や、新たな製造拠点や組立ラインの立ち上げ、戦略的提携を通じた生産能力の拡充が重要な優先事項とされています。
さらに、垂直揚力と水平推進を分離したリフト・プラス・クルーズ型eVTOLアーキテクチャの開発や、汎用性と飛行性能を高めるためのマルチローター型eVTOLプラットフォームの技術革新も、有望な成長領域とされています。
eVTOL航空機市場の全体像
eVTOL航空機は、電力を動力源としてホバリング、垂直離陸、垂直着陸を行う航空機です。一般的に、大型の全方向対応ファンを備え、あらゆる方向への移動と垂直運用を可能にしています。これらの航空機は分散型電動推進システムを採用し、複数の推進要素を機体構造に統合しています。多くの機体では、電力は機内バッテリーに蓄えられ、完全電動での運用が可能です。
eVTOL航空機市場には、企業、個人事業主、パートナーシップによるeVTOL航空機の販売が含まれます。eVTOL技術の中核的な目的は、都市内および都市間移動を再定義する新たな航空カテゴリーを確立し、より迅速で直接的、かつ環境負荷の少ない移動手段を提供することにあります。垂直飛行に必要な電力は、電動モーター、バッテリー、燃料電池、電子制御システムの組み合わせによって生成されます。
世界市場を形成する主要企業
世界のeVTOL航空機市場には、既存の大手航空宇宙企業と新興イノベーターが混在しています。エアバスはこの分野における主要企業の一つであり、これに続く主な企業には以下が含まれます。
● テキストロン
● エンブラエル
● ウィスク・エアロ
● ヴォロコプター
● フォルクスワーゲン・グループ・チャイナ
● ゼログ
● エアロフージア
● ヴォラント・エアロテック
● テトラ・アビエーション
配信元企業：The Business research company
