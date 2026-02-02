【参加企業募集】 インターンシップをこれからやろう！と思っている事業者さま 大歓迎！ 2026年夏のインターンシップがウマくいく！ 「京都中小企業 インターンシップ 公開相談室」開催（参加費無料）
2026年夏のインターンシップがウマくいく！
「京都中小企業 インターンシップ 公開相談室」（参加費無料）を開催します。
インターンシップの「時期」「内容」「広報」「採用への導線」などについて、各企業の実施事例をシェアいただきながら、各社の取組について、学生の就活を最前線でサポートする方々などから本気のフィードバックが受けられます。
貴社のオープン・カンパニーやインターンシップのブラッシュアップにつなげられるよう、明日からの採用戦略に即活かせる、具体的かつ実践的なヒントを持ち帰っていただける場です。
《貴社のギモンに答える就活のサポーターたち》
村上 弘幸 氏
株式会社マイナビ キャリアデザイン事業本部 就職情報営業部門 関西・中四国顧客支援部 部長
村尾 由紀子 氏
京都府立大学 キャリアカウンセラー
《イベント内容》
第１部 京都中小企業インターンシップ公開相談室
第２部 インターンシップ本音座談会
■日程
令和8年3月19日（木）13：30～15：30
■対象
企業の経営者や人事の担当者 等
■定員
30名（先着順）
■会場
第八長谷ビル８階B室（京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1）
■参加費
無料
主催：京都市
▽お申込みはこちら▽
https://forms.gle/pCtbUnKVZx8gqoK98
▽チラシ▽
https://www.icl-web.co.jp/public-works/resources/0319houkokukai.pdf
=======================================
＜問い合わせ先＞
【京都市 地域企業インターンシップ促進プロジェクト】
事業運営会社：株式会社アイシーエル
担当：ホンダ・ヨシカワ
〒600-8413 京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10 階
電 話：075-708-7886 メール：k-info@icl-web.co.jp
受付時間：営業時間9:00 ～ 17:30 土・日・祝日は休業
=======================================
